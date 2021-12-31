馬上就是2022，高雄跨年完成全台獨有2項創舉，副巿長史哲說，海軍2艘巡防艦坐鎮蓬萊舞台現場，這是台灣史上頭一次，蓬萊舞台的許富凱與高流舞台的蔡昌憲，異地合唱《棉照被》，則是台灣史上首次成功完成的真5G雙向傳輸異地共演。

史哲臉書PO文說，今年的跨年，我們向國軍弟兄致敬，更向國民展現我們的國防實力。海軍的2艘巡防艦「成功軍艦」與「武昌軍艦」停靠在蓬萊中島的海岸，坐鎮高雄的跨年晚會蓬萊舞台現場，這在台灣史上頭一次，更是高雄才能夠擁有的獨特風景。

還有一個全台唯一的創舉，就是全台首創真5G雙向傳輸的異地共演，蓬萊舞台的許富凱與高流舞台的蔡昌憲，異地合唱《棉照被》，透過5G雙向傳輸技術，就在晚上8點鐘順利演出。

史哲說，這是台灣史上首次成功順利完成的真5G雙向傳輸異地共演，幾乎不可能的零秒差演出，高雄辦到了。現場、線上的觀眾朋友都驚嘆「太酷了！相當精彩的對唱，連合音都能達到耶」！