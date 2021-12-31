29歲大陸女星尤靖茹曾演出《秦時明月》、《擇天記》、《紳探》等劇，30日她突在微博曬出戴著戒指的照片，寫下：「已婚」，但之後又秒刪除，不過已有大批粉絲獻上祝福，之後她又重新PO出一張結婚照「謝謝大家的祝褔」，證實已婚消息，讓網友驚呼超意外。

尤靖茹30號突寫下：「已婚」，並曬出戴著戒指的照片宣布婚訊，但隨後又刪除貼文，讓網友疑惑是手滑嗎？之後她又重新PO出一張結婚照，並向大家表達感謝：「謝謝大家的祝褔」。

尤靖茹曬結婚照。(圖／翻攝自微博)

而她把男方的臉給擋住，沒有曝光老公身分，網友也猜測應該是圈外人，不過因為網友事前都不知道她有交往對象，因此突如其來的喜訊，讓大家都震驚不已，「太出乎意料了」、「姐悶聲幹大事」、「好突然！祝福祝福」、「天啊，恭喜」，還有人說「我要看看這個男人」。

尤靖茹畢業於北京電影學院表演系，曾以微電影《我來北京好多年》獲得成都微電影金沙獎最佳女主角獎，代表作有《秦時明月》、《春風十里不如你》、《擇天記》、《紳探》等劇。