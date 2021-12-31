即將揮別2021年，民進黨立委高嘉瑜在臉書寫下，充滿挑戰、磨難跟感恩的一年，有一失必有一得。雖然見到人性最黑暗的一面，卻也得到更多溫暖熱情的鼓勵，感謝老天爺給我轉大人的機會！
高嘉瑜積極正面直言，2022相信善的力量會給我們勇氣，永遠懷抱著理想與熱情，自然會朝向光亮與希望，祝大家2022新年快樂！
高嘉瑜最後引用《浮士德》的話，「要保有自信，如此一來，就會知道該如何活著才好！」
她今天在台中，大讚台中沙鹿的市場好熱鬧，鄉親好熱情，感謝大家推薦肉圓春，還吃了郭家炸雞、蚵嗲！
#高嘉瑜
即將揮別2021年，民進黨立委高嘉瑜在臉書寫下，充滿挑戰、磨難跟感恩的一年，有一失必有一得。雖然見到人性最黑暗的一面，卻也得到更多溫暖熱情的鼓勵，感謝老天爺給我轉大人的機會！
高嘉瑜積極正面直言，2022相信善的力量會給我們勇氣，永遠懷抱著理想與熱情，自然會朝向光亮與希望，祝大家2022新年快樂！
高嘉瑜最後引用《浮士德》的話，「要保有自信，如此一來，就會知道該如何活著才好！」
她今天在台中，大讚台中沙鹿的市場好熱鬧，鄉親好熱情，感謝大家推薦肉圓春，還吃了郭家炸雞、蚵嗲！
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