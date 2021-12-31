「2022虎彩繽紛 閃耀台中跨年夜」今晚7時熱力開唱，不到10時，市府預估現場人數即約12萬人。（盧金足攝）

本土天團玖壹壹在台中跨年晚會動感開場演出，連續熱唱6首歌曲。（盧金足攝）

「2022虎彩繽紛 閃耀台中跨年夜」今晚7時登場，1小時即湧進10萬人，不到10時現場人數約12萬人，市府預估中央公園容留數，全滿約可容納16萬人，再加上鄰近的中央公園高處可容納4萬人，合計約20萬人，由於今年將施放3分鐘燦爛煙火，預估愈晚會有愈多人進場。

台中跨年晚會移師水湳中央公園，位於西屯區水湳經貿園區的「中央公園」占地67公頃，是台北大安森林公園的2.58倍，園區以「智慧、低碳、 創新」原則規畫，占地寬廣，去年本來在該地舉辦跨年晚會，因疫情改為線上演出，今年疫情趨緩，首度開放民眾進場，舉辦實體跨年晚會。

中央公園這顆「台中綠寶石」，適合人潮眾多的演唱會及其他表演活動，市長盧秀燕表示，民眾「悶」了1年，為迎接2022年，在跨年安排精彩煙火秀迎接新年第一刻；今年達3分鐘的煙火共有50種以上花色，編排超過80種組合變化，呼應今年「虎彩繽紛、閃耀台中」跨年主題。

水湳煙火施放面寬達250公尺，每分鐘可升空1000發煙火，展現在市中心難得一見的大面寬璀燦夜空煙火。

新聞局長黃國瑋強調，市區內施放煙火安全考量第一，希望民眾能就近欣賞到絢爛煙火，在設計風格上，先由變換節奏跑動式多點施放，再串連成法式浪漫線條，最後呈現扇形放射狀的立體大畫面，在水湳中央公園空中呈現完美層次壯闊感。