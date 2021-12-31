捷運三鶯線工程11月20日發生模板爆裂工程意外，造成3死2傷，新北市政府立即勒令停工，並對施工的榮工工程重罰84萬餘元，因榮工已依勞動部職業安全衛生署要求檢討，並提報復工，新北市捷運工程局表示，將朝明年1月上旬復工目標努力。

事發後，新北市捷運工程局針對三鶯線全線工區，要求施工廠商及其專任工程人員對全線所有施工項目執行安衛檢點，尤其針對有崩塌之虞的工項，如地下開挖支撐，模板支撐，鷹架，各項施工架等，加強檢視，並責請監造單位中興工程複查，同時也將檢視支撐材料新舊良窳。

新北市議員蘇泓欽關切三鶯線工程問題，新北市捷運工程局表示，榮工已依勞動部職業安全衛生署11月25日來函檢討，並於12月10日提送相關資料給職安署辦理復工，職安署於同月21日回復審查意見，榮工再於29日提報復工資料，目前朝明年1月上旬復工為目標努力。

至於負責鷹架的簡姓工地現場負責人、黃姓水泥灌漿車公司負責人、楊姓灌漿車司機等3人涉嫌過失致死、違反職業安全衛生法等罪嫌，新北檢尚在偵辦中。