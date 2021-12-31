蔡英文總統「論文門」爭議延燒多時，據最新民調顯示，有28.4%的人相信「蔡英文沒有倫敦政經學院（LSE）博士論文和學位」，四成五不相信，與兩年前相較，相信的人增加。對此，前民進黨立委林濁水分析認為，兩年增加4.6%，成為28.4%，不算太多，但值得警惕的是對學歴最在意的軍公教居然相信的高達52.1%。對此，賴岳謙認為，
台灣民意基金會28日將召開記者會，發表12月全國性民調報告及「2021四大公投後台灣民意新趨向」， 對於爭議中的蔡英文博士論文與學位問題，民調顯示，有二成八的人基本上相信蔡英文沒有LSE博士論文與學位，四成五不相信，二成七不予置評。相關民調訪問期間是12月20至21日兩天。
基金會董事長游盈隆表示，和兩年前相比，選擇相信或不相信蔡英文沒有LSE博士論文和學位的人出現明顯增減，相信的人增加，不相信的人減少。
林濁水對此於28日在臉書發文表示，兩年才增加4.6%，成為28.4%，不算太多，但值得警惕的是對學歴最在意的軍公教居然相信的高達52.1%！這肯定是個麻煩。
對於論文門種種爭議，賴岳謙31日在《中天新聞》政論節目「盧秀芳辣晚報」表示，蔡英文博士論文在1983年口試，1984年才發給文憑，代表口試的時候有問題，但是既然蔡英文在1982年就永久退學了，那1983年她選擇復學，卻馬上要提交論文，這種可能性不大，因為還有指導教授要確定並核對進度，而這中間的時間點，明顯就有待釐清。
對於彭文正遭通緝，賴岳謙直言，彭文正只是對蔡英文的學歷提出高度質疑，卻遭通緝13年，實在不應該。
賴岳謙也建議，真要解決所有爭議，就開一條綠色通道，讓彭文正和其團隊赴英國倫敦政經學院，讓他好好查一查，倫敦大學也不要阻止，讓彭文正好好查閱資料，並提供1984年的畢業生論文通知書和其格式，讓彭文正自己認知到他是錯誤的，這樣彭文正也才會很誠心的跟蔡英文道歉，但現在問題還是出在於倫敦大學不幫忙、教育部、政治大學也不幫忙，現在還要通緝他(彭)，「我覺得蔡英文心胸要廣大一點」。
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