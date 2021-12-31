蔡英文總統「論文門」爭議延燒多時，據最新民調顯示，有28.4%的人相信「蔡英文沒有倫敦政經學院（LSE）博士論文和學位」，四成五不相信，與兩年前相較，相信的人增加。對此，前民進黨立委林濁水分析認為，兩年增加4.6%，成為28.4%，不算太多，但值得警惕的是對學歴最在意的軍公教居然相信的高達52.1%。對此，賴岳謙認為，

台灣民意基金會28日將召開記者會，發表12月全國性民調報告及「2021四大公投後台灣民意新趨向」， 對於爭議中的蔡英文博士論文與學位問題，民調顯示，有二成八的人基本上相信蔡英文沒有LSE博士論文與學位，四成五不相信，二成七不予置評。相關民調訪問期間是12月20至21日兩天。

總統蔡英文。(圖/本報資料照)

基金會董事長游盈隆表示，和兩年前相比，選擇相信或不相信蔡英文沒有LSE博士論文和學位的人出現明顯增減，相信的人增加，不相信的人減少。

民調發現民眾相信蔡英文總統沒有倫敦政經學院的博士論文與學位的，兩年才增加4.6%，成為28.4%，不算太多，但值得警惕的是對學歴最在意的軍公教居然相信的高達52.1%！這肯定是個麻煩 由林濁水發佈於 2021年12月28日 星期二

林濁水對此於28日在臉書發文表示，兩年才增加4.6%，成為28.4%，不算太多，但值得警惕的是對學歴最在意的軍公教居然相信的高達52.1%！這肯定是個麻煩。

對於論文門種種爭議，賴岳謙31日在《中天新聞》政論節目「盧秀芳辣晚報」表示，蔡英文博士論文在1983年口試，1984年才發給文憑，代表口試的時候有問題，但是既然蔡英文在1982年就永久退學了，那1983年她選擇復學，卻馬上要提交論文，這種可能性不大，因為還有指導教授要確定並核對進度，而這中間的時間點，明顯就有待釐清。

對於彭文正遭通緝，賴岳謙直言，彭文正只是對蔡英文的學歷提出高度質疑，卻遭通緝13年，實在不應該。

賴岳謙也建議，真要解決所有爭議，就開一條綠色通道，讓彭文正和其團隊赴英國倫敦政經學院，讓他好好查一查，倫敦大學也不要阻止，讓彭文正好好查閱資料，並提供1984年的畢業生論文通知書和其格式，讓彭文正自己認知到他是錯誤的，這樣彭文正也才會很誠心的跟蔡英文道歉，但現在問題還是出在於倫敦大學不幫忙、教育部、政治大學也不幫忙，現在還要通緝他(彭)，「我覺得蔡英文心胸要廣大一點」。