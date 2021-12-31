郭書瑤換上泳裝性感上陣。（民視提供）

女神郭書瑤（瑤瑤）今（31日）以「辣女戰神」之姿降臨高雄蓬萊舞台，不畏寒冷天氣，以開衩激瘦緊身裝登場，腰間挖空秀水蛇腰、辣曬蜜大腿，讓全場觀眾為之振奮，她透露自己為跨年將挑戰30秒換裝，郭書瑤不惜成本，除了音樂重新改編、唱新曲目，連dancer都換兩套裝。除首曝的「辣女戰神」擄獲觀眾成跨年最佳夢中情人外，知性風格的「辣青女神」將獻給現場與螢光幕前的觀眾，誠意十足。

郭書瑤夯唱成名曲〈Honey〉，並改編成電音版本與全新編舞，陪數萬名觀眾跨年，歌詞「喜歡你的用心、專心、愛心」間接呼應她主演電影《再說一次我願意》中的浪漫愛情。談到有曾叫另一半Honey？瑤瑤透露，反倒是有另一半喊她「Honey」。她為呈現完美跨年表演，密集兩週訓練，善用工作空檔到跳舞教室報到，面對萬人觀眾，她形容非常享受舞台演出，期待與觀眾一起快樂迎接2022年的新年。

2021年堪稱瑤瑤豐收一年，她首度挑戰實境節目主持《旅跑應援團》將於1月14日播出、宣傳即將在1月19日上映電影《再說一次我願意》、出演影集《何百芮的地獄毒白》女主角、代言滿滿滿與準備跨年表演，在影視歌三棲中交出亮眼成績單，在忙碌的充實又快樂之餘，她自認現在狀態很好，工作與生活間相當平衡，每個工作都是自己真心喜歡，謝謝許多人給予她的機會，「尤其疫情期間許多工作停工，所以現在只要有工作上門都覺得知足」。

瑤瑤為《旅跑應援團》將挑戰邊跑邊旅行邊主持，不擅跑步的她，要在第一季中挑戰13集累積跑完42公里，她形容最大的不可能任務是要開始學習怎麼去與人聊天、尋找兩人共同話題，但她勇於突破，在節目錄製前，甚至會上網仔細觀看該集來賓過往訪問影片，寫下滿滿筆記，當作自己的隨身小本本，在密集的錄影下，瑤瑤直呼突然覺得自己變得很會聊天，一切太值得。