【LIVE直播】全球最神秘國度也瘋跨年 北韓平壤煙火歌舞秀迎接2022

專門觀察北韓動向的新聞網站「北韓新聞」（NK News）報導，為迎接新的一年，北韓於金日成廣場西側搭建舞台，以舉行第4屆跨年戶外音樂會，並在當地午夜（台灣時間12月31日晚間11時）前後進行包括煙火、無人機表演、雷射秀，以及北韓頂級藝人的歌舞表演等，歡慶2022年的到來。

「北韓新聞」指出，去年由於全球經濟廣受新冠肺炎疫情影響，本就糧食不足的北韓情勢艱難，第3屆跨年戶外音樂會的規模似乎有所縮小。雖然外界懷疑北韓早就遭受新冠肺炎（COVID-19）侵襲，不過其至今尚未正式對外通報任何確診病例。