號稱史上最誇張的高雄跨年雙舞台晚會開唱，吸引數萬人參加，舞台前萬頭鑽動，晚間9時40分蓬萊舞台主舞台出現1名男子趁人擠人之際，對2名20多歲的年輕女子伸鹹豬手襲臀，被害人當場大叫「色狼」，由於警方就站在舞台旁，當場將該名余姓男子活逮。
警方指出，該名年約50歲的余姓男子靠近蓬萊舞台區，趁人擠人時，偷摸年輕女子的臀部，被害人剛開始以為余男是扒手要偷錢，後來第2名被害女性大叫，警方當場將伸鹹豬手的余男逮捕，就近帶回高雄港務警察總隊的中隊進行問訊。
號稱史上最誇張的高雄跨年雙舞台晚會開唱，吸引數萬人參加，舞台前萬頭鑽動，晚間9時40分蓬萊舞台主舞台出現1名男子趁人擠人之際，對2名20多歲的年輕女子伸鹹豬手襲臀，被害人當場大叫「色狼」，由於警方就站在舞台旁，當場將該名余姓男子活逮。
警方指出，該名年約50歲的余姓男子靠近蓬萊舞台區，趁人擠人時，偷摸年輕女子的臀部，被害人剛開始以為余男是扒手要偷錢，後來第2名被害女性大叫，警方當場將伸鹹豬手的余男逮捕，就近帶回高雄港務警察總隊的中隊進行問訊。
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