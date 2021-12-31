臺北最High新年城-2022跨年晚會 直播

LALA徐佳瑩今晚在台北跨年晚會與告五人合體，在現場現場了多首經典歌曲，其中《身騎白馬》讓許多鄉民震撼不已，更有人在PTT八卦版反串詢問「徐佳瑩是不是假唱阿」，引發網友熱議。

徐佳瑩今晚演唱展現了精湛唱功，不僅零失誤，沒有任何走音，也讓鄉民忍不住反串發問，表示自己懷疑徐佳瑩假唱，怎麼可能完全沒走音，跟CD放出來的完全一樣。

文章PO出後鄉民熱烈討論，不少人表示：「比賽出來的當然穩」、「真的超猛，完全沒有任何走音」、「身騎白馬這首太穩了，超屌」、「她換氣這麼明顯，怎麼可能是假唱」、「沒在開玩笑的強」、「那個轉音真的超強」、「她現場真的超強」、「之前世大運果然只是狀態不好」、「世大運應該是選歌的問題」、「穩到像在錄音間唱的」、「這水平已經是華語天花板了」、「如果不是換氣聲太大我真的以為在放CD」。

也有許多人感嘆：「跨年真的是照妖鏡」、「徐佳瑩太強，反觀一堆歌手走出錄音室就不行了」。