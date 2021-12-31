新北市瑞芳台2線今（31日）清晨5時發生2部砂石車「正面對撞」事故，2名駕駛當場慘死車頭；令人不捨的是，其中1名駕駛年僅24歲、甫退伍，猛烈撞擊力道造成頭顱破裂不治，已婚的他家中還有1名孕妻，原本正準備接手家中砂石車行，未料卻發生絕命意外，父親與妻子得知後崩潰痛哭。

據悉，林男駕駛砂石車從基隆往宜蘭方向，另一名陳男則駕駛砂石車從宜蘭往基隆方向，兩車行經台2線111.6公里處過彎處時，疑似因清晨天色昏暗未注意到前方車況，竟當場發生車頭直衝對撞，2車撞得宛如廢鐵，林男的砂石車甚至僅剩下一半車頭，車上砂石散落一地。

貢寮台2線砂石車對撞水泥車 駕駛雙亡

據《ETtoday》報導，林男家中本身就是經營砂石車事業，年僅24歲的他日前退伍準備接手家中事業，不料今日卻發生意外，更令人痛心的是林家本身還有1名懷有身孕的妻子，沒想到原本是歡喜的跨年日，卻讓尚未出世的寶寶與父親天人永隔，1場車禍讓2個家庭破碎；林男的父親接獲消息後當場痛哭失聲。

警、消當時獲報後前往救援，林男趴臥在駕駛座上，救出時頭顱破裂已明顯死亡，陳男則受困於車內，消防人員利用破壞器材將他從受困的車內救出，救出時陳男全身多處骨折，已無生命跡象，經送往貢寮區衛生所急救，仍宣告不治。