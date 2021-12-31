隨著市場對於新疫情重症情況比前幾波緩解許多，以及全球經濟強勁復甦，美股迎來了2021年最後一個交易日，美股4大指數開盤小幅上揚，美股預計在今年迎來超過29%的高額報酬率。

截至台灣時間31日晚間10點35分，道瓊工業平均指數上漲31.74點或0.09%、暫報36429.82點；標普500指數上漲5.18點或0.11%、暫報4783.91點；那斯達克指數上漲26.57點或0.17%、暫報15768.13點；費城半導體指數上漲28.63點或0.72%、暫報3980.67點。

5大科技巨頭股價漲跌不一，特斯拉股價上漲0.69%、暫報1,077.68美元。NVIDIA股價上漲1.05%、暫報298.98美元；AMD股價上漲2.21%、暫報148.36美元；英特爾上漲0.52%、暫報52.01美元。

台積電ADR股價上漲0.44%、暫報120.95美元；聯電ADR股價上漲0.77%、暫報11.73美元。

富國銀行投資研究所的克里斯哈弗蘭在一份報告指出，2021 年對美國股市來說又是不平凡的一年，市場受到有關於疫情的正面消息以及高度寬鬆的財政和貨幣政策的支撐。報告指出，2020年在寬鬆貨幣政策挹注下，主要是由企業的本益比推動，今年則是由企業的強勁獲利推動，2021 年企業獲利增長率高達45.1%，創下FactSet 於 2008 年開始追蹤該指標以來最大福的年增長率。