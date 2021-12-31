高鐵在跨年夜接獲恐嚇信，1名署名「唐澤貴洋」民眾稱已購買炸彈搭高鐵北上，預計向總統府投擲炸彈及「槍殺永和女士、衛福部陳部長」，警方目前正全力追查其真實身分並加強維安；據悉該「唐澤貴洋」已多次寄信威脅雙鐵，本月初還揚言要開聯結車衝撞火車，事後證實為惡作劇，此次警方仍不敢大意。

警方表示，高鐵行控中心在跨年夜接獲民眾署名「唐澤貴洋」留言「本日已購買從高鐵台中北上車票，會隨身攜帶炸彈」、「會向總統府投擲炸彈」及「槍殺永和女士、衛福部陳部長」等言論，警方確認已涉及恐嚇危安言論，具危安顧慮，目前也全力追查該民眾身分並加強維安。

據了解，該署名「唐澤貴洋」已非第1次寄出恐嚇信，台鐵局在本月9日也曾接獲有人署名「唐澤貴洋」恐嚇信，對方當時稱不滿台南檢舉達人「蘇大媽」被捕，預計將駕駛載有砂石及油料的曳引車、聯結車，在南部的平交道撞擊火車，一度引發外界恐慌，所幸後來證實是虛驚一場。

台灣高鐵公司回應，高鐵客服中心今日接獲留言恐嚇，立即依內部作業程序處理，並通報警察及相關單位。同時，要求各車站及列車加強巡檢，並配合鐵路警察局進行後續調查。