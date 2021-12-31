五月天今晚在高雄世運主場館，與歌迷一起倒數迎向2022年。（相信音樂提供）

五月天今晚（31日）在高雄世運主場館舉辦「好好好想見到你 Mayday Fly to 2022 高雄跨年版演唱會」，與現場5萬歌迷一同跨年。今晚9點開唱，石頭說「我相信是值得」，要全場歌迷保留體力，因為今晚要唱到明年。他也分享自己這兩天去了駁二、金馬賓館、高雄港，感覺到高雄的熱情溫暖。

瑪莎感性說：「我覺得可以在每一個很特別的日子跟大家一起度過，是很開心的事，可以聚在一起唱唱歌，未來新的一年就會有更多更好的事情發生。」但他跟石頭意見不同，對全場說「我沒有要你們保留體力，都已經一年的最後一天了，還要保留什麼體力啊？全部把它用光好不好？希望大家結束可以一起爬著出去。」

五月天自2011年起舉辦跨年演唱會至今，只有2015年中斷，對五月天和五迷來說都是失落的一年，冠佑說「有一年跨年沒跟大家度過，我在家裡不知道該如何跨年」，被怪獸取笑「突然失能了！」冠佑接著說，那天「行芝從儲藏室拿出紅繩子，我們一起跨過那個繩子就當作跨年了。」

四人今晚發言感性，阿信有感而發覺得時光可以改變一個人，連冠佑女兒都快到可以談戀愛的年紀，讓他覺得時間過很快，想唱一首跟時間有關的歌，不料四月天表情很孤疑，不知道他想唱什麼歌，冠佑噹怪獸、石頭、瑪莎「上台前要多聊天才會有默契」，怪獸不服氣嗆聲：「你們兩個唱啊！」阿信竟也賭氣回嗆：「我不需要你們三位，我只需要字幕機」，接著走到冠佑身旁演唱劉若英的經典情歌〈後來的我們〉。