今(31日) 跨年夜，午夜十二點鐘響時，全世界都要跟2021年道別，然後迎接2022年。新年是適合求財丶求事業的最好時刻，塔羅牌老師艾菲爾分享簡單的「跨年轉運祕法」，就能幫自己在2022年迎來好運氣，讓新的一年，都可萬事如意丶水到渠成。

【元旦許願法】

專屬於跨年操作的西班牙慶祝新年「許願魔法」，當進入2022年元旦的第一秒鐘開始，接連吃下12顆新鮮葡萄顏色丶大小丶品種都可以，建議選小顆無籽的舊好。建議午夜0時，不須一口吃完，只要連續吃即可。連續十二顆，象徵著12個月都順順利利！

【迎福吉時】

2022年一月一日「迎福好運」的重要時刻是在2022年1月1日的午夜0時至1時，以及白天11時至17時，這是個求發財丶求事業運的最好時間。

【迎福方式】

2022年1月1日當天的喜神位在「東北方」，當天的財神位於「東南方」。要迎接2022年的元旦第一天好運，請你在這一天的吉時午夜0時至1時，以及白天11時至17時，到住家鄰近的「東北方」與「東南方」走一走，就可以迎接喜神以及財神，可使用手機的指南針指引出東北方和東南方，步行時可轉彎，只要大致的方向是往東北方與東南方就可以，大約走十五分鐘。如果看到穿「紅衣服」的人，或是看見「馬、狗、豬」造型的圖案或雕刻，或看見生肖為「馬、狗、豬」的人，表示你在2022年財運會大發！