大陸頂流女星楊冪因演出多部人氣影視作品，包括電視劇《神鵰俠侶》、《宮鎖心玉》和《三生三世十里桃花》，及電影《小時代》系列女主角，登上事業巔峰，每每有新作品或出席各大活動都能成為話題；在2021年最後一天楊冪工作室也釋出一系列夢幻美照，身穿公主裝炸出白皙北半球，側身胸前洩黑影，差點走光更讓粉絲嚇出一身冷汗。

楊冪今年跨年登上湖南衛視和周筆暢合唱〈小幸運〉，一直以來都是用演員身分的她，罕見獻唱也驚豔眾人；而楊冪工作室更在表演播出前，在微博公開當天的表演服，照片中她穿了一襲胸前大U領的夢幻公主裝，炸出超有料北半球，甜美又性感的畫面讓人大飽眼福。

在2021年最後一天楊冪工作室也釋出一系列夢幻美照，身穿公主裝炸出白皙北半球。(圖/ 摘自楊冪工作室微博)

工作室也表示，「送上清甜慵懶又矜貴的小冪，向2022招招手，願今後世間所有美好溫暖都接踵而至，生活到處都是甜甜的小幸運」，給支持楊冪的粉絲們送上祝福。

一張側身照胸前洩黑影，差點走光更讓粉絲嚇出一身冷汗。(圖/ 摘自楊冪工作室微博)

網友再度被楊冪的美貌震撼到，紛紛大讚「世上美女千千萬，唯有楊冪NO.1」、「楊冪太美了吧」、「救命啊啊期待楊歌手」、「這真的絕了，我的小公主啊」；而有眼尖網友發現其中一張側身照，胸前洩神秘黑影疑似差點走光，「我的媽呀！要小心啊」、「冪冪好辣，快流鼻血了」、「啊啊啊，看了倒抽好幾口氣啊」。