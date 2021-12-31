畢書盡（Bii）、韋禮安、李千那、詹雯婷（Faye）、李玉璽、李玖哲等人去年12月31日於「2022Meet遇見桃園」跨年晚會輪番開唱。韋禮安熱唱夯曲〈還是會〉、〈女孩〉、〈如果可以〉等，開心向桃園觀眾打招呼：「天氣非常冷，但你們非常熱情。」嗨喊：「讓我看到你們100%的熱情。」最後謝謝粉絲支持，「大家明年見。」

韋禮安在開唱前，面對低溫來襲，笑說：「頂多就貼暖暖包，真的太冷，就再喝一些暖的湯或飲料暖暖身，直接台上見真章。」更提到上一次的跨年因為疫情，台下沒有觀眾，好像是唱給海鷗聽，這次終於可以感受觀眾熱情，「我等了你們1年了，新的1年希望每個表演台下都可以有觀眾，大家都可以平平安安地看演出、平平安安的回家。」

Faye詹雯婷為了新專輯製作沒有參與跨年演唱，12月31日會在桃園跨年獻出新專輯《Faye詹雯婷在雲彩上跳舞嘰嘰喳喳》發行後的首次公開演唱。Faye擔心天氣寒冷，特地挑選了有圍脖的服裝，暖暖包也備齊，希望保暖措施做足，不要感冒，才有體力展開行程滿檔的宣傳期。不過Faye因為剛發行專輯，今天前往桃園之前，還被同事帶回公司「寫作業」，簽署要送給製作團隊的專輯。提到新年願望，Faye詹雯婷最期望的就是疫情趕快結束，世界恢復正常。終於交出新專輯這張成績單的她，盼望著要帶新專輯到更多的地方宣傳，讓更多的人可以聽到她努力製作出的音樂。