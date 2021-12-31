日本跨年盛事《第72回NHK紅白歌合戰》31日晚間東京國際論壇A廳登場，時隔2年開放觀眾進場，由大泉洋、川口春奈、和久田麻由子擔任主持人，第3度參與《紅白》的「動漫歌姬」LiSA，一掃老公偷吃女粉絲陰霾，穿上黑色拼貼提花布改良式和服，以《鬼滅之刃：無限列車篇》全新片頭曲《晨曦之星》揭開活動序幕。
除了「Bump of Chicken」、福山雅治、星野源、「柚子」、「Perfume」、「Generations」、milet、「YOASOBI」、愛繆等話題歌手外，龜梨和也所屬的傑尼斯男團「KAT-TUN」首度以3人之姿首次登《紅白》，還有「Snow Man」、「DISH／／」、「millennium parade」、藤井風，以及因《戀愛可以持續到天長地久》暴紅的上白石萌音也都是初次站上《紅白》舞台。
另外，「不老歌姬」松田聖子原本也有受邀演出，但因為35歲明星女兒神田沙也加驟逝忍痛辭演。「乃木坂46」成員生田繪梨花，也她淚流滿面地獻上畢業後的最後1次表演。
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