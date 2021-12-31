《論文門開箱》

總統蔡英文的「論文門」爭議至今仍然疑點重重，《論文門開箱》整理9個月來有關論文門的十大流量王議題，第1名就是「獨家揭露！蔡英文真偷打疫苗？府方大動作否認，彭P的『有所本』底家啦。有51萬點閱率。」

主持人許甫31日在中天新聞《論文門開箱》節目公布整理9個月來，論文門十大流量王議題，分別為︰

第10名︰關不住的彭P，隔離後現身中天，將爆關鍵25%證據。有30萬點閱率。

第9名︰彭P垃圾桶撿到槍！證明應聘政大副教授，小英竟拿不出博士論文。有34萬點閱率。

第8名︰論文門再爆！蔡英文美律師證重判停權七年！恐涉不道德黑幕。有34萬點閱率。

第7名︰風化區耳濡目染？彭P爆蔡家與黑道關係是…。有38萬點閱率。

第6名︰彭文正爆︰國際組織已蒐羅論文門證據，預言年底前英文難堪下台。有39萬點閱率。

第5名︰ICO特任官閃辭，論文門蓋不住了？彭P曝英國各級法院準備「動起來」。有41萬點閱率。

第4名︰質疑也不行？彭P怒告中選會，法院要查817萬票怎麼來！自曝被跟蹤，彭P出現人身安危。有48萬點閱率。

第3名︰黑布掀開了？！紅皮書不能證明博士論文 倫敦政經學院秘書跳船？承認查無蔡的口試委員。有49萬點閱率。

第2名︰論文門將破案，KMT跟進？彭P加入韓國瑜演講，聯手查？八大鐵證+核爆新料，府方回應又跳針，心虛？有50萬點閱率。

第1名︰獨家揭露！蔡英文真偷打疫苗？府方大動作否認，彭P的「有所本」底家啦。有51萬點閱率。

媒體人彭文正則表示，今年年底會有個重大的突破，覺得有點可惜。英國判決的過程雖然有點延宕，不過，讓大家都開心的是，一定會有結果，明天甚或2022年的任何一天、任何1秒鐘都可能會有大事發生。