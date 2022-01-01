警犬隊出動偵爆犬、毒品犬，來回巡邏，找尋違禁品或可疑物品。（民眾提供／盧金足台中傳真）

為維護會場安全秩序，配置機動防處警力、更出動保安大隊特勤中隊、刑警大隊、警犬隊及少年警察隊展開維安。（民眾提供／盧金足台中傳真）

會場設置警察服務站，強化宣導防扒竊、反酒駕等，提醒民眾在歡慶跨年夜時，也要注意自身的財物安全。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市府31日晚上在水湳中央公園舉辦「2022虎彩繽紛、閃耀台中跨年夜」，到晚上11時已吸引14萬名民眾進場。（民眾提供／盧金足台中傳真）

警方提醒民眾在歡慶跨年夜時，也要注意自身的財物安全，活動散場時切勿酒駕，才能快樂出門，平安回家。（民眾提供／盧金足台中傳真）

頂著16度低溫，台中市府31日晚上在水湳中央公園舉辦「2022虎彩繽紛、閃耀台中跨年夜」，到晚上11時已吸引14萬名民眾進場，為維護會場安全秩序，警方出動保安大隊特勤中隊、刑警大隊、少年警察隊，警犬隊出動偵爆犬、毒品犬，來回巡邏找尋違禁品或可疑物品，也預防酗酒滋事或破壞活動秩序，看到員警執勤讓民眾安心參加跨年夜。

台中市跨年晚會邀請眾多歌手，包括畢書盡、Ella、周興哲等超強卡司輪番上陣，陪伴歌迷連嗨6小時，讓台中市民充滿過年氣氛。

台中市警察局為維護活動順利，自31日下午3時起就派員執行會場周遭管制，加強取締違規停車；另為維護會場安全秩序，配置機動防處警力、更出動保安大隊特勤中隊、刑警大隊、警犬隊及少年警察隊展開維安。

會場設置警察服務站，強化宣導防扒竊、反酒駕等，提醒民眾在歡慶跨年夜時，也要注意自身的財物安全，活動散場時切勿酒駕，才能快樂出門，平安回家。

台中市警察局第六警分局分局長蔡元戎表示，因應台中跨年晚會勤務，事前縝密審慎的勤務規畫，執勤同仁認真執勤，從歌手接力熱唱，直到凌晨跨年倒數煙火施放時，員警無畏寒風執勤的身影，就是為了能給廣大台中市民一個難忘且安心的跨年夜。