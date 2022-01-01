中職樂天女孩陳伊（伊伊）因擁有甜美虎牙與活潑開朗的形象，加上還是女團「伊梓帆」的成員之一，讓她在球場上獲得矚目，還因此擁有「甜心虎牙」的封號。而經常透過社群媒體與粉絲互動的她，近日也曬出一系列火辣穿搭照，令網友大噴鼻血。

陳伊在12月27日於IG上發文表示「有熊出沒請小心，她很兇喔！被咬到不負責喔！」並附上多張穿搭照。照片中，只見她頭上戴著熊耳朵造型毛帽，身穿短版外套及短褲，對著鏡頭擺出各種俏皮的姿勢；她還不忘將外套拉鍊全部拉開，不吝嗇的展現內搭白色BRATOP，豐滿的上圍曲線與火辣好身材立刻乍現，加上甜美的笑容，瞬間電暈一票網友，紛紛留言「我想要被伊隻熊熊愛的咬咬」、「好兇」、「好身材」、「好兇的熊」、「衣服有點厲害」、「快來咬我」、「好美，我來抓熊」，吸引超過2萬人按讚。

而陳伊除了經營個人IG外，也積極更新YouTube影片。28日她為了替新上架的運動服穿搭影片宣傳，也特別在IG上曝光一小段花絮，只見她在影片中穿上多套瑜珈服，大方展現凹凸有致的身材曲線，同樣引起網友暴動，直呼「太可愛了」、「身材比例只有讚」、「女神越來越美」、「那曲線實在太美了」、「伊伊怎麼穿都好看」、「喜歡這種影片」。