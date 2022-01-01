日本知名YouTuber「拉斐爾」最近邀請F罩杯的美女伊藤愛真（愛真醬），來測試時速多少公里的風速，會跟她的上圍觸感類似，最初本來是60km，直到車子開到70km，愛真醬才確定這個速度更像，引起網議。

實測之前，拉斐爾表示日本男生進入青春期後，會在行駛的車輛中伸出手，去想像這種觸感是什麼罩杯，因此他們希望透過愛真醬的女性視角，一起做這場實驗，同時呼籲網友們不要輕易模仿，「拉斐爾是經過特殊訓練，以及在安全嚴謹的情況下拍攝影片，所有危險的場景都只是演技，請不要信以為真。」

為了讓測驗結果更真實，愛真醬脫下內衣，再用紗布遮住重點部位及換穿黑色T恤以防走光。坐上敞篷車後，拉斐爾一行人開向高速公路，時速約62km時，愛真醬把手舉向天空，驚呼：「應該很接近了！」並「自摸」確認兩者觸感，時速再加快到70km，愛真醬皺眉直呼：「太硬了太硬了！應該是要慢一點的。」車子再放慢至60km，愛真醬彷彿發現新世界，表示：「就觸感而言的話，60km是最像的。」這個結果讓拉斐爾出乎意料，因為他覺得有點太軟了，加上要考慮風向問題，決定再驗證一次，和愛真醬最終得到70km的解答。

下車後，拉斐爾和愛真醬總結「時速70km=愛真醬的胸」，愛真醬解釋一開始本來覺得60km比較像，因為側邊和後方不斷有風吹過來，假設是無風狀態下行駛，65-70km的時速會更接近。