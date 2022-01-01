63歲台灣資深演員高捷，自1987年主演名導侯孝賢的電影《尼羅河女兒》出道，侯孝賢一看到他，就說他神似電影《教父》裡的知名演員艾爾帕西諾，之後高捷的銀幕形象越發鮮明，電影事業版圖跨足兩岸三地，更有了「大哥專業戶」之稱，也有不少人誤會他是否有黑背景，事實上，高捷上有哥哥、下有弟弟，3兄弟只有他沒走上歪路。

高捷是外省第二代，從小在眷村長大，拐個巷、跨個村就有不同的地方勢力，生在那樣的環境，幸好高捷個性算聽話，國中前還被家人寄予厚望，盼他能靠讀書出人頭地，不過他的家庭並不富裕，在他讀國中的時候，父親出海討生活，他便開始打撞球賭錢，好技術讓他從別的大人對手身上贏了不少私房錢。

雖然沒有繼續升學，但高捷也沒變壞，國中畢業後就到西餐廳打工，他還記得西餐廳的地下室就是賭博類型的遊藝場，也記得每到發薪日，自己的薪水在會計手中很快就點算完，而大廚的薪水，則是點了老半天，經歷那些年，讓高捷對錢的概念有不同看法。

導演侯孝賢(左起)演員高捷、舒淇、段鈞豪出席電影活動。(圖／中時資料照)

至於成為演員，高捷也算是誤打誤撞，有次他在新公園（現228公園），他大哥把他介紹給拜把兄弟張華坤，張華坤是資深製片，又把高捷引薦給侯孝賢，才讓高捷踏上星途，而高捷的大哥，曾在台北南機場一帶「走跳」，混過一段時間；高捷的弟弟更是道上頗負盛名的角頭，年輕時加入伊通街的苦海幫，江湖人稱「小高」。

高捷（右）與妻子甜蜜相擁。(圖／中時新聞網)

高捷曾分享，小2歲的弟弟小高，踏上江湖路之後2度入監服刑，1次是他未滿18歲，進了少年觀護所；第2次是直接進去蹲苦窯，高捷說：「那時候看，以為他被判8個月，想說他躲過了，但我們看錯，是判1年8個月。」他形容弟弟風光的時候還真挺風光，但年輕時走過一遭，有了小孩也離了婚，如今早已引退江湖定居高雄。

高捷在2004年時閃婚小他22歲的老婆陳泯蓁，2人婚後育有一對子女，結婚17年來家庭生活美滿，她的女兒高愛今年16歲讀高二，作為星二代也對演藝圈有興趣，小時候常跟爸爸上節目，人父高捷不排斥她走星途，希望她高中畢業能考取北藝大或台藝大等表演相關學系。