被辯護律師稱為「魯蛇」的彭建源，2012年間因不滿換帖兄弟不挺他，到對方在新竹住家經營的KTV縱火，造成5死3傷，歷審判他死刑，最高法院經過2次「生死辯」後，認定彭惡性重大，且符合兩公約的「最嚴重的犯行」，2014年將他判死定讞，成為等待執行死囚名單之一。

43歲的彭建源，因向周姓好友求助遭拒，2012年3月間，到新竹周男住家經營的KTV縱火，害5名到周家飲酒唱歌的友人遭活活燒死；歷審將彭判處死刑，最高法院第一次生死辯後，認為原審科刑及證據調查有疏漏，撤銷發回更審。

台灣高等法院更一審審理期間，彭男惡向膽邊生，當庭向法官嗆聲還會再殺人，「如果有機會出去，會做更可惡的事讓你看看」、「沒有判我死刑，依我個性還是會殺人」；他的律師答辯說道，比彭可惡的人都還有，是否應判處死刑，實有待商榷。

律師說，彭建源只是一時衝動買汽油，也沒有相關概念，然後潑汽油在鐵皮屋上，是否有可惡到令人髮指的地步，有待考量，一審對彭量處死刑判處過重。

更一審認為，人權團體雖主張廢除死刑，然一般國民及學者專家極力反對猶屬多數，在全體國民尚未達成共識及修改法律前，法院仍應忠實依據法律規定妥慎量處適當之刑。

更一審考量我國一般國民對法律應實現社會公義、良知、人性普世價值等之期待與認知，認彭建源視法律如無物，不知悔改一再以暴力手段觸犯刑罰法律；他放火殺人犯行，奪去5人生命，行凶動機及手法令人髮指，仍將彭判處死刑。

上訴後，最高法院再度替彭召開生死辯，蒞庭檢察官當庭痛指彭如同「鄭捷第二」，要合議庭該判死就判死。但彭的律師卻搬出白曉燕案，指如同陳進興被槍斃伏法，亦不能彌補白冰冰心中的傷痛，替彭辯護。

律師還稱，彭建源是「魯蛇」，且濫用藥物成癮，因而有憂鬱症，由於聯合國人權委員會決議，不得對患有精神智力殘障的人判死，要求法官給彭一條生路，撤銷死刑判決

不過，最高法院對此聯合國「人權委員會」決議，認定該組織依非兩公約所設置，且對精神障礙不得判死的規定，是「敦促」性質沒有強制力，因此彭雖患憂鬱症也可判死。

最高法院認為，彭建源蓄意先到加油站購買大量汽油，再將汽油全部潑灑到KTV鐵皮屋門口，故意點燃以縱火殺人方式造成5人死亡，屬於兩公約規定的情節最重大之罪，駁回上訴，將彭判處死刑，全案定讞。

※作者簡介：「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。