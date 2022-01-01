「我的住院醫師如果在10分鐘內，沒能把急性心肌梗塞患者確診，我都會罵！」高雄義大醫院心臟內科主任王朝平醫師說起醫療專業，一絲不苟，「我們要在10分鐘內做完心電圖確診，聯絡心臟科、啟動急性心肌梗塞的團隊，在90分鐘內就要把血管打通！」這份堅持，讓義大醫院心臟血管治療中心獲得國家級認證，全年無休24小時伸出援手，站在心肌梗塞患者這一端，與死神拔河。

這些努力的背後，藏著王朝平醫師深深的遺憾。原來多年前，王醫師的父親就是急性心肌梗塞發作，卻遭當時送治的醫院延誤診療，雖然僥倖救回一命，但原本健朗的父親，身體狀況一落千丈。

王朝平醫師回想，父親遭遇病變時，自己是醫學院學生，看著爸爸因為錯過黃金治療期，後來療養過程走得辛苦，就立志鑽研心臟血管專科，一投入就超過20幾年。

為了精煉救助心血管病人的專業能力，王朝平醫師度過無數日夜待命、飲食不正常、睡眠不足、缺乏運動的生活，把自己養成長出鮪魚肚、肉包臉、駝背、疲勞寫在臉上、衣著鬆垮不修邊幅的大叔樣。那些年，王朝平醫師從鏡中看到自己，「這個人好討厭。」

●45歲才起步健身 一點也不晚

由於家族遺傳，王朝平醫師本身也有膽固醇偏高的問題，加上年過45歲，更是心血管疾病的高風險族群。他終於趁著帶孩子參加籃球營的機會，參加了太太幫他報名的重訓課程。

「上第一次課後隔天，我全身痠痛到沒辦法起床，還以為中風了。」王朝平醫師笑說，那時體力實在太差，每次都很想找藉口逃避上課。好不容易上完課，還會軟腳到快跌倒，「但是一天天體能的轉變，我自己都能感覺出來。」王朝平醫師發揮醫療職涯養成的「主動、堅持」精神，7年來規律運動，為自己的健康負責，不再找藉口。

從7年前開始運動，王朝平醫師因為看見自己的改變，養成了固定運動習慣，除了在健身房訓練外，還是乒乓球高手。(圖/王朝平醫師提供)

運動的好處不僅在體能，研究證實，運動能增加多巴胺和血清素的濃度，帶來滿足感、成就感。王朝平醫師說，藉由養成運動習慣和飲食盡量正常與減量，他的腰圍從36腰來到32腰，體脂肪更降到18左右！不過遺傳性膽固醇的危險因子，仍舊以藥物調控維持。

「更大的差異是，我現在看門診到下午不會腰痠，平常也不容易打瞌睡。而且人的心境會影響外表，當你維持年輕，自然就會活得有目標、有方向。」他笑說，許多回診病患對他的轉變都看在眼裡，好奇打聽，「王醫師，你怎麼看起來不一樣了？變帥了唷！」

從駝背禿肚的大叔醫師變身潮服衣架子，王朝平醫師現在習慣選擇合身剪裁的衣服，整個人看來精神奕奕，是心血管患者見證運動帶來改變的最佳示範。(圖/王朝平醫師提供)

●大叔醫師變身潮服衣架子 合身剪裁更有型

「我就是患者最好的鏡子，比醫生苦口婆心講到口乾舌燥都有效多了。」在醫師白袍下，為了「獎勵」自己規律健身與調控飲食打造的精實體格，王朝平醫師自有穿衣風格。

王醫師的心得是，男士想把衣服穿得好看，打造肩寬、三頭肌和核心肌群是重點，好比衣架子般將衣服「撐」起來，就算是平價衣服，也能穿出質感，一樣有型。

有自信的不只是外型的轉變，良好的體適能，讓他在醫療專業上更能全力以赴，打造出南部醫療強大的心血管急救團隊。

(圖/王朝平醫師提供)

王醫師提到，去年曾為一名在看診時突然昏倒失去意識的同業醫師進行急救，在心臟血管團隊合作無間的配合下，迅速完成一連串緊急處置。由於患者狀況嚴重，王醫師啟動低溫療法，希望將患者的腦部損傷降到最低。

「手術3天後，患者醒過來了。我後來考他醫學知識，還好一點都沒有少。」患者出院前，經確認完全沒有腦傷，心臟超音波也都沒問題。現在恢復正常生活，照樣看診。

「看患者從失去意識到恢復正常，我們做到以最快速度在黃金期救援成功，打通血管，讓病人回到日常。」走出父親遭延誤診治的遺憾，現在的王朝平醫師神采奕奕、笑得開心，「我們救回來的不只是一個人，是一整個家庭，這就是我最有成就感的事！」