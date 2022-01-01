現代人罹患失智症的人口年年增加，一般大眾以為失智症是退化或是阿茲海默症；其實，以失智症分類來說，有血管型失智症、阿茲海默症和路易氏體失智症，而血管型失智症，可以使用中藥來預防和調治。

●遲鈍、健忘、反應慢半拍 失智先兆

中醫師李深浦表示，人老了不一定會失智，但是如果任其老化而不預防保養者，失智的機率就可能大一些，人老化是全身性問題；例如造血功能不好，血氧濃度不高，則全身的營養運送就會變差，一旦腦缺氧，腦細胞就不活化，因為腦細胞比肺更需要氧氣，若出現腦筋遲鈍、健忘，反應慢半拍，這些有可能都是失智的先兆。

●腦沒有氧氣就會退化 心與腦是0與1的連動

中醫師李深浦進一步表示，氧氣不足會造成腦的運作不良，腦會退化跟氧氣不足有很大的關係。由於血是心火，心與腦是0與1的連動關係，腦若很活潑會連動心，護心即健腦，所以要培養心力，活化造血功能，促進新陳代謝腦就不容易退化。

李醫師建議可補充身體元氣與血液生成機能，或養肝幫助肝臟新陳代謝，讓腦筋不會昏沈，不會一直打瞌睡，血液循環好對心腦都有益，有了充足的氣血，便能長養心神，也能改善腦的情形。

●血液生態平衡中藥 腦筋活絡思路暢通

什麼中藥對失智症有幫助？李深浦中醫師解釋，人的血液濃度要適中，太清、太濁都不好，血液依賴心臟的推動輸送到全身，提供營養，維持臟腑組織器官正常活動，如果心的功能正常，思緒會比較敏捷，而心的活動會影響血液狀態，進而影響腦組織功能的活動；所以，服用的中藥要使血液生態平衡，血液濃度正常，使脈絡循環好，血活則心就活，心活心神就旺盛。

●血液循環中藥 補助造血促進新陳代謝

李深浦中醫師強調，吃藥要依全身需求全盤考量，要有系統的吃，不是只吃單獨一種藥，若只是針對局部而沒有顧及全面，這樣反而不好；例如銀杏只是擴張微循環，微循環的腦血管擴張劑都只是暫時的，若一旦暫停反而會崩壞的更快速，而真正能使血液循環的中藥，是要補助肝臟、腎臟功能，讓造血活絡，促進新陳代謝。此外，有很多人六十歲還去捐血，由於造血工廠已經衰退，自用都不夠了，所以建議年過六十要捐血前，先考量自己身體狀況。

●八、九十歲能耳聰目明 要學習靜坐、練平衡禪

使腦恢復年輕是要全身性！李深浦中醫師認為，真正要維護到八、九十歲也能耳聰目明，不是只靠吃藥，要學習靜坐、練平衡禪，領悟佛學與道家的道理，平衡禪、靜坐可抗地心引力產生離心力，有離心力才能得氧氣，腦才活潑健康，眼耳鼻牙口腔才健康。

●對新鮮事物不感興趣 腦退化越來越快

所以，老化跟個人生活習慣習習相關，對自己的認知也有很大關係；李深浦中醫師說，人的腦筋為何會越來越退化，這和沒有新鮮事物來保持身心開朗有很大的關係，人要時常保持對新的事物有新鮮感，要活就要動。例如喜歡爬山，找志同道合的朋友，七十歲時交些五十歲朋友，九十歲時還有七十歲的朋友。老人也怕沒有用，其實，人老不一定要有用，但要有樂趣，例如喜歡音樂、運動，對每樣新鮮事物都要感興趣，腦的退化才不會那麼快。

●年輕就要有養生觀念 運動和曬太陽很重要

人對身心管理要有計畫，才能老得有尊嚴！李深浦中醫師表示，不要認為老化就一定會退化，希望每個人在年輕時就要管好自己，養生觀念從年輕時就要培養。活在時代變革中，不要被時代淘汰，年老時不要一天到晚睡覺，自己要去找事做，不要為了賺錢找事，是為了樂趣去找事，而且一定要運動，有運動很重要，可使血液不致太濃或是太濁，也要曬太陽，對心血都很好。

●金剛經「如是我聞，一時佛在」 集中精神歸一 一是不變的專注

佛學中的金剛經「如是我聞，一時佛在」，李深浦並做了深刻的解析；他說，要集中精神歸一，因為陰陽合一分不開，「一」是水，就是氫與氧，水有非常高的能量，靜坐是激化身體中的水，靜坐會流汗，身體會發熱，例如西藏喇嘛穿很少卻可以在很冷的西藏高山上唸佛，體溫卻比平地的人高，顯示靜坐發熱流汗，身體會更輕盈。

●心情愉快自立生活不無聊 頭腦才會年輕

李深浦中醫師呼籲，人可以無事，但不可無聊，要有充足的生活變化很重要，有智慧的老人凡事都自己動手，而且心情愉快可以自立生活，頭腦才會年輕；有的子女認為不要讓老人做事多休息，這是孝順嗎？很可能使老人老化更快。