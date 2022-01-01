新的一年已然展開，挑戰與夢想迎面而來。當你的身心靈全然投入溫柔慈悲的練習，用肯定的思維改變想法，你的潛能就能隨之開發，並產生積極的態度與內心的平靜。

心智靜心導師兼作家沃西・史托克(Worthy Stoke)，在一場幾乎致命的車禍中奇蹟般地活了下來。由於複雜的腦部創傷導致嗅覺、味覺、及部分視覺的喪失，她透過靜坐重新建設自己的心智和曾經熟悉的一切，用專注、勇氣和愛重拾平靜。她將心得寫成《未來的每一天，都是更好的一天》一書，每天都有不同的療癒靜思，365天陪伴撫慰起伏情緒。以下是重點書摘：

●1月1日 擁抱生命的無限可能

擁抱生命中的各種可能性。

在絕望中，我們可能無法意識到就在清醒的每一刻，身邊其實充滿無限的可能性。你可以善用思考力與慈悲心，轉身選擇面對各種可能。

當你敞開心扉迎接未來，你的過去將變成你立足的基礎，而不再是將意志力消磨殆盡的障礙。

記住：當你的痛苦愈大，可能性也會愈大。轉化的力量天生就深植於你的神經生物系統中，你的願力可以覆海移山。

不自我設限，就有無限可能。

●1月2日 喚醒與生俱來的勇氣

喚醒你與生俱來的勇氣，讓它為生命注入正能量。與你勇者之心的溫柔力量相連結，使內心充盈且飽滿。

有時候，你也許會覺得自己脆弱到無法前行，這時可以利用深呼吸，感受存在的力量。

你會慶祝自己與生俱來的勇氣嗎？審視內心，意識到你是多麼勇敢。當我們發掘自身蘊藏的資源時，就能輕易產生力量。

●1月3日 真正的療癒，是接受已經發生的事實

「接受」是療癒和轉變的關鍵。當你接受無法改變的事實，會覺察到深刻而平靜的存在。這種向內觀照及秉持正念的態度，也同時包含全然接受，會使你充滿希望，引領你注意到美。

練習接受過去的苦痛是重要的。然而，有時我們就是無法做到；若是如此，那麼就練習接受快樂吧！看看大自然的綠葉，或是喝杯清涼的水。

外在有有形的聖殿(教堂或廟宇)，你的內在也有一座無形的聖殿(心殿)，能連結到永恆的寧靜、平和及光所在的地方，那裡也是你的神性所在之處。當你學會接受，就能與溫暖的快樂同在，並且重建內在的聖殿，獲得內心的平靜。

●1月4日 擴展你的覺知

通往擴展覺知的那扇大門，就位於內心的寧靜中，那裡也遠離了外界的喧囂和混亂。

暫停片刻，放慢呼吸，將自己調整到臨在的平和狀態，並對周遭有更清晰的覺察。此時，你會具有童真的好奇心，而不會被困在未雨綢繆的焦慮中。最終，困難將迎刃而解。

當你生活在擴展的覺知中，你將按下暫停鍵，體驗到一種深刻的平靜，退一步看待「忙碌」這件事。

找回你覺知的本質，就從一次一分鐘做起。

●1月5日 散發溫暖的感染力

真誠的臨在，源自於我們對周遭發生的一切都能抱持慈悲的關注。

散發溫暖就是善用優雅的波與粒子。你將意識到這股善意會蔓延到你所愛的人。你與他人互動所產生的感染力，源自真實的完整狀態，因為我們每個人都彼此連結，是生命共同體。你會明顯感受到溫柔與良善，這份溫暖也具有感染的魔力，每個見到你的人，都會覺得自己被重視、珍惜與認可。

你的內在光芒，就是能感動世界的存在。

●1月6日 我是條川流不息的覺醒之河

我無限潛能和神祕意識的真正本質，是條川流不息的覺醒之河。我相信我的存在就是奇蹟。

●1月7日 如果不能改變，就試著擁抱吧！

人生充滿了變數。有時前行會充滿阻力，令人感到困難重重。在追尋快樂的同時，也往往伴隨著壓力。失落令人憂傷，恐懼總是來來去去。某些時候，我們會認為再也撐不下去，或無力再做嘗試。

活在當下，認清生命的變化無常，是接受未知的有力辦法。

你曾遭逢令人震驚的巨變嗎？又或許讓你欣喜的改變，也會造成出乎意料的責任重擔。

當感覺壓力大到快喘不過氣來時，想要逃離是很正常的。

用平常心面對無法改變的變化，溫柔地放過自己。試著利用呼吸把專注力放在那個改變上。和緩的呼吸是通往平靜心靈的關鍵，當你專注呼吸的當下，大腦的絮叨將停止，心思也會不再紛亂。

※本文節錄自沃西・史托克《未來的每一天，都是更好的一天》/時報出版