以影集「黃金女郎」（The Golden Girls）走紅的美國國寶級喜劇演員貝蒂懷特（Betty White）周五（12/31）於自家壽終正寢，享耆壽99歲。她身前受訪分享長壽秘訣是天生就是個「無可救藥的樂觀主義者」，另外她還幽默分享自己的飲食秘密，就是避開任何「綠色」食物。
貝蒂懷特近日接受美國《時人雜誌》（People）雜誌專訪時，表示自己長壽的關鍵是「與生俱來就是個無可救藥的樂觀主義者」，「我媽遺傳給我的，從未改變」，「我總是能看到正面的一面。」
至於飲食上有何秘訣？貝蒂懷特幽默回應：「我盡量避開任何綠色的，我覺得蠻有用的。」事實上4年前她96歲生日時，當時就傳出她的養生秘訣是薯條、熱狗及伏特加，而且不忌口，認為快樂飲食比健康飲食更有幫助。
貝蒂懷特目前住在加州洛杉磯，她的日常生活仍相當有活力，平常喜歡玩填字遊戲、拼圖和打牌，她也喜歡看動物影集和打高爾夫球。她高興地說：「我好幸運在這個年紀還能這麼健康、精神這麼好。」
圈內人也認證貝蒂懷特的幽默風趣，在2009年電影《愛情限時簽》（The Proposal）中與貝蒂懷特搭檔演出的奧斯卡影后珊卓布拉克說，在喜劇中掌握時間點並不容易，因為必須同時掌握其他人的節奏，她說貝蒂懷特的表現天衣無縫。
文章來源：Betty White Reveals Her Secrets to a Happy Life at 100: 'I'm So Lucky to Be in Such Good Health'
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。