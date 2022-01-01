美國國寶級喜劇演員貝蒂懷特（Betty White）將滿100歲生日，她吐露長壽秘訣是樂觀和避開綠色食物。

以影集「黃金女郎」（The Golden Girls）走紅的美國國寶級喜劇演員貝蒂懷特（Betty White）周五（12/31）於自家壽終正寢，享耆壽99歲。她身前受訪分享長壽秘訣是天生就是個「無可救藥的樂觀主義者」，另外她還幽默分享自己的飲食秘密，就是避開任何「綠色」食物。

貝蒂懷特近日接受美國《時人雜誌》（People）雜誌專訪時，表示自己長壽的關鍵是「與生俱來就是個無可救藥的樂觀主義者」，「我媽遺傳給我的，從未改變」，「我總是能看到正面的一面。」

至於飲食上有何秘訣？貝蒂懷特幽默回應：「我盡量避開任何綠色的，我覺得蠻有用的。」事實上4年前她96歲生日時，當時就傳出她的養生秘訣是薯條、熱狗及伏特加，而且不忌口，認為快樂飲食比健康飲食更有幫助。

貝蒂懷特目前住在加州洛杉磯，她的日常生活仍相當有活力，平常喜歡玩填字遊戲、拼圖和打牌，她也喜歡看動物影集和打高爾夫球。她高興地說：「我好幸運在這個年紀還能這麼健康、精神這麼好。」

美國國寶級喜劇演員貝蒂懷特（Betty White）即將迎來100歲生日。

圈內人也認證貝蒂懷特的幽默風趣，在2009年電影《愛情限時簽》（The Proposal）中與貝蒂懷特搭檔演出的奧斯卡影后珊卓布拉克說，在喜劇中掌握時間點並不容易，因為必須同時掌握其他人的節奏，她說貝蒂懷特的表現天衣無縫。