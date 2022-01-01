中天新聞主播個個有「以一當十」的氣質與美貌，如張若妤的天籟美嗓，或鄭亦真的熱愛運動，各有出色動人之處，也分別為她們吸到一票專屬鐵粉。被稱為「鯊鯊主播」的李珮瑄外型亮麗，主跑政治線的她早已是「外景一姐」，遇到政客講「X話」往往會內心翻白眼OS：「係低公鯊啦(在講什麼啦)！」這也是她「鯊鯊」暱稱的由來；近日李珮瑄開始週末的全新企劃節目，連生日、耶誕節都連著沒休息，只為了讓喜愛她的粉絲「看鯊鯊看到飽」。

「鯊鯊主播」李珮瑄從本月19日起開啟全新企劃，因為她原本就有時會代班下午的政論節目，也就是原《大政治大爆卦》轉型成的《大新聞大爆卦》，幫另一位「格格主播」馬千惠分憂解勞，可能是因為「鯊鯊」的外型太過亮眼，觀眾不滿足於只在外景採訪看到，或只在週末主播零星班表看到她，於是為她量身打造的全新企劃《週末大爆卦》誕生了。

李珮瑄19日在臉書發布美照，並寫到：「忙到忘記跟大家分享，今天(19日)起我有個全新的任務，將開始主持《週末大爆卦》。那些你在平日還沒聽完的政論分析，那些你假日也想紓壓聽的秘辛內幕，沒事！假日我接棒～今天起就開始吧！」還分享了兩張穿藍衣白裙的美照，其中一張她勾起左小腿，希望不只出眾妝扮能「撩」到粉絲，也能讓她的新聞專業表現讓更多觀眾看見。

12月23日是「鯊鯊」李珮瑄的生日，但她卻必須在23~26日的四、五、六、日當班，也就是連續在生日及聖誕佳節不得閒要工作，但她仍活潑比出大愛心與網友互動。自從中天電視台遭NCC撤照關台，中天每位主播都在摸索「新媒體」，也就是如何在網路上增加流量，因此主播與觀眾的即時互動變得更加重要，但「鯊鯊主播」不改嗆辣風格，不會只講甜美好聽的話，遇到白目的網友也會不時還以顏色，很有自己的個性。

「無論前方有多艱辛，我都會在。」這是關台後李珮瑄給自己的功課，「從2020/12/12起的每一天，往前看真的總是艱辛。我也曾低潮、也曾懷疑自己，但每當我拿起麥克風、站在鏡頭前，向觀眾介紹我是鯊鯊主播李珮瑄的那一刻起，我問心無愧、我抬頭挺胸。這一年來的養分使我茁壯，但請放心，我還會更強大，中天亦然！我們與你同在！」鯊鯊主播希望與觀眾們一起成長。