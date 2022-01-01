凱特布蘭琪（Cate Blanchett）出道30年，年過半百，接演不少中性氣質角色，更從不掩飾自身母性，以個人特質詮釋不一樣的女人味，改寫外界對母職的刻板印象。

Netflix出品新片《千萬別抬頭》（Don't Look Up）正式上線，凱特布蘭琪在片中戲路大開，跨越演出尺度，飾演美艷女主播，無論扮相、聲線都再度跳脫外界對她的印象，許多觀眾起初甚至沒認出她。片中凱特和李奧納多狄卡皮歐 （Leonardo DiCaprio）大搞不倫，不過絲毫無損她的形象，再度以全新角色贏得矚目。

●母親樹立頑強榜樣 不受陰柔氣質拘束

今年52歲的凱特布蘭琪，過去就讀戲劇學校，22歲就出道，從聲光特效片演到文藝愛情片，全都有她的蹤影。她從不被外型或性別角色拘束，以「非典型」影后之姿，穩坐不少影迷心目中的女神寶座。

凱特布蘭琪出生於澳洲墨爾本，在家中3個孩子裡排行老二。她10歲便失去父親，靠母親一手拉拔長大。她曾告訴《電訊報》，自己年幼的榜樣，是媽媽和外婆。失去家中支柱後，女人們一肩扛下家庭重擔的頑強，在凱特心中種下「女強人」種子，是讓她變「好強」的開端。

隨年紀增長，凱特布蘭琪的戲路沒有限縮，反而愈走愈廣，這都要拜她雌雄莫辨、在性別光譜兩端游刃有餘的氣質所賜。作為好萊塢女演員，她獨樹一格，不只以溫柔婉約、美艷形象示人，熱愛挑戰中性角色，享受在不同性別之間穿梭的經驗。

凱特曾告訴《雪梨晨驅報》，青春期時自己就走不折不扣的「中性路線」，中學的她尤其愛做男性打扮，把頭髮剃光、化煙燻妝、皮衣罩身。她受娛樂週刊《綜藝》專訪，也不避諱揭露自己的「雙性」取向，坦言與女人有過單純的戀愛關係，毫無包袱展現真實的自我。

●不想錯過為人母的經驗：孩子教會我很多事

在大銀幕前可以狂放不羈，可以神祕陰鬱，凱特布蘭琪回到生活中，也有她母性大發的一面。事實上，凱特布蘭琪太愛小孩，生3胎之餘還領養了一個女嬰。「有很多孩子，並不如我們親生的子女幸福，能為家裡增添新成員是很棒的事。」她向媒體吐露領養動機。

為人母親之前，光是想到必須為人生做出某些犧牲，就令她渾身不自在：「但孩子卻能教會你妥協。」談起孩子，她的眼睛會發光，「孩子充滿靈性又熱情，是令人費心、也是嚴格的考驗。」

她說孩子讓人心力交瘁，不斷挑戰父母的可能、逼迫父母面對自己的失敗。「但我寧可接受挑戰，也不想錯過為人母親的經驗。」凱特布蘭琪說。

●改寫母職典型 媒體盛讚「影壇最優雅女性」

為了陪伴兒女成長，準備午晚餐、帶孩子們上學......這些瑣事無法被她省略，但凱特布蘭琪說，她也很在乎能否樹立孩子們的榜樣：「我想當一個不只是照顧他們的媽媽，而是一個擁有自己事業的母親。」

平衡工作與家庭不容易，她的成績卻令外界欽佩。與劇作家丈夫安德魯‧厄普頓（Andrew Upton）結婚24個年頭，生兒育女似乎從未影響她的事業，2001年長子出生，她以兩部《魔戒》和觀眾見面；2004年誕下次子時，她也帶來《神鬼玩家》、《為愛重生》等作。

凱特布蘭琪年過半百，不但是影壇「大姊頭」，更是公益界頗具影響力的人物。2018年她以坎城影展評審團主席之姿，率82位女性影人走紅毯，長年關懷性別、環境、難民等議題。

不少媒體人將她喻為「影壇最優雅女性」，凱特布蘭琪說，這都要感謝她的媽媽和外婆，「她們教會我，什麼是自重與獨立。」但即使媒體、觀眾都對她愛不釋手，凱特至今不使用推特、也不愛上傳自拍照，對外界寵辱不驚，只想好好做她自己。

在好萊塢努力跳脫性別框架的時代，凱特布蘭琪卻似乎從不在框架之中，而是用一輩子身體力行，散發專屬她的女人味。