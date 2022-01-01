日前高雄發生震驚全台的恐怖酒駕案，無辜的一家人就此天人永隔，全台民眾無不憤怒希望酒駕罰則加重，不過民眾黨立委蔡壁如就在臉書表示，雖然自己也認同要加重酒駕罰則，但她認為這樣還是無法解決根本問題，應該配合「酒癮戒斷」治療來完善社會安全。

蔡壁如在臉書發文指出，高雄發生的酒駕事件造成一死三傷的悲劇，也引起社會議論，很多人說要加重酒駕罰則，包括初犯沒入車輛、同車連坐最高罰1.5萬、10年內再犯都算「累犯」等。蔡壁如表示雖然她也認為這些應該執行，「但還不能說是解決根本的問題！」

蔡壁如說，酒駕已多次加重罰則，但酒駕事故還是年年發生，且有將近4成是累犯，而在這些累犯當中，「有高達88.2%的人是經過確診的酒癮者」，她因此認為「最根本的問題，在於酒精成癮者如何戒斷！」

蔡壁如表示，台北市聯合醫院松德院區有一個「跨專業飲酒問題介入團隊」，由醫院輔導檢察官轉介酒駕個案，到2020年為止已經輔導472人，其中389人無再犯紀錄！除此之外，蔡壁如也指出在台灣想要買到酒相當輕而易舉，就像是「全民都在推廣喝酒」一樣。

蔡壁如表示，酒精為台灣整體經濟帶來極大損失，包括人體健康、健保支出、傷亡問題等，幾乎難以估算，且每一個數字都是一條人命、都是一個家庭，說「我們已經有『菸害防治法』，是不是也應該認真推動『酒害防治法』呢？」