2021年末，疫情迄今未見曙光，2022年金融情勢與未來政策走向充滿不確定性，也有投資人擔憂通膨壓力將拖累股市疲弱，經常在推特（Twitter）直言不諱的特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk），這次挑戰預測宏觀經濟，他認為下一次金融危機將發生在約2022年春季、夏季，最晚2023年一定會發生。

1名推特用戶羅列當今世上市值超過10億美元的獨角獸，共計有936家，「這些新創公司未來5年內會發生什麼變化呢？」。

Predicting macroeconomics is challenging, to say the least. My gut feel is maybe around spring or summer 2022, but not later than 2023. — Elon Musk (@elonmusk) December 30, 2021

貼文曝光後，馬斯克於31日回應，「若從歷史來看，沒有幾家能夠撐過下一場金融危機」，之後有用戶問馬斯克，認為下一次金融危機會發生在什麼時候？馬斯克直言，預測宏觀經濟十分有挑戰性，就他來看，「直覺可能會發生在2022年春季、夏季，最晚不會超過2023年」。

鮮少評論宏觀經濟情勢的馬斯克突進行預測，不少網友看了覺得十分新鮮，好奇馬斯克從何依據得出此論點，「確實很難精準預測到下一次經濟衰退的時間點，請問有什麼前兆讓你覺得經濟情勢堪憂嗎？」、「直覺認為經濟2022至2023年某個時間將出現衰退，這可能性大嗎？屆時降幅又將多大？」。

另外，根據《CNBC》最新調查顯示，有過半的受訪者認為2022年經濟最大的隱憂來自通膨高漲的壓力，擔心會影響股市的投資報酬率，其他受訪者則認為美國聯準會在錯誤的時間點升息最讓人擔憂，僅少部分人憂心疫情難以趨緩，才是經濟最大的危機。

值得一提的是，馬斯克「直覺性」預測可能發生金融危機的時間點，與多次精準預測的印度神童巧合重疊。印度神童此前預測受疫情影響，各國政府再度實施封鎖措施，經濟於2022年3至4月將會大受打擊，Omicron將會讓過去疫情爆發歷史重演，使經濟陷入深淵，而這一時間點又與馬斯克明年春季、夏季經濟衰退的時間有著驚人巧合。