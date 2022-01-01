睡醒變成億萬富翁是什麼感覺？再從億萬富翁變回「慘戶」又是什麼感覺？大陸貴州1名男子日前睡醒時，察看手機股票App發現，原先僅有約6千多人民幣（下同）本金的帳戶，資金突然進帳1億（折合新台幣約4.3億），然而還沒了解情形時，帳戶內的1億又消失不見，且這次連同約6千多塊人民幣也一起消失了。

央視網報導，大陸貴州省1名龍姓男子，周六（25日）下午2點半打開股票App，赫然驚見帳戶顯示總資產高達1億多元，當下十分震撼，稱平時雖會炒股票，但本金也才6千多元罷了，突然多出這麼一大筆錢，內心十分糾結，非常肯定這筆錢不是他的。

當時龍男的朋友也在場，看了也驚呼連連，直呼「我們突然有一個億了，這幾分鐘你是億萬富翁」，而剛成為「億萬富翁」還沒釐清原因的龍男嘗試重新登入手機股票App，竟遇上網路異常，之後成功登入後，這筆錢果然不是他的，但不僅是1億元，連屬於他的6千元本金也都不見，全部清零。

龍男見狀立馬致電自己證券公司客服人員，豈料回報狀況後，客服人員淡定回應，稱這屬於系統周末技術性調整，他的6千元還在，最晚周一就會恢復正常。

貼文一出後，網友對這戲劇化的經歷也笑翻，「我都不想要你的一個億，你居然貪圖我的6000塊？」、「這輩子做過億萬富翁了」、「一個億沒到手，還被捲走6000塊」、「人生大起大落」、「第一次離一個億這麼近」、「幾分鐘經歷人生大起大落」、「曾經擁有一個億」、「就像夢一場」、「過了一把億萬富翁癮」。