堪稱台灣最精華地段的信義區，不僅百貨林立，商圈人潮絡繹不絕，更有全台第一高樓台北101座落於此，房價也是北市前段班，但有網友納悶為何信義區其他地方房價這麼高，唯獨吳興街特別低，最低可見4字頭。

這名網友在PTT房屋版發文，稱自己沒有房子，但家人有2間房在信義區吳興街，他觀察周遭生活機能，覺得蠻不錯的，緊鄰山區空氣好，又有捷運交通方便，也有各種商店生活便利，還有間北醫這樣的大醫院。

原PO不解，信義區其他地方房價都很高，為何吳興街特別低，僅約4字頭到5字頭，雖然房子稍微老舊了點，但個人住這邊覺得生活機能不錯，「為何大家看不上這邊？」。

貼文一出後，底下網友就現況解釋，「吳興街較前面號碼房價並不低，越靠近象山的越低」、「住戶素質參差不齊，巷弄亂停車，老舊」、「吳興街要看區域」、「其實計畫區周圍的吳興街、虎林街在台北都算是住戶素質參差不齊的區域，是靠信義計劃區崛起才讓“信義區”門牌燙金的」、「老舊街區」、「小巷子多，屋齡高」。

另外，有網友也提到從地段來看也不利發展，「其實信義區腹地小靠山本來條件就不好，純粹是信義商圈帶起來」、「靠山邊或是600巷，比較低」、「記得600巷附近土壤有點問題，土石流高風險區，便宜一定有他的原因」、「吳興街600巷你去實地走過一次就知道了，出入很不便阿」。