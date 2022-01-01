新聞網站「The Drive」2021年12月30日報導，派駐日本沖繩嘉手納基地的美國空軍F-15C戰機，被拍到掛載「軍團莢艙」（Legion Pod）執行任務；該莢艙能讓飛行員以紅外線搜索追蹤系統（IRST）瞄準目標，目的可能是應對中國大陸的強大電戰干擾和殲20匿蹤戰機等威脅。

根據報導，日本航空迷2021年12月30日拍到1架隸屬於第67戰機中隊（67th Fighter Squadron）的F-15C，在飛行時掛載洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）製造的「軍團莢艙」。這位航空迷還拍到另1架攜帶AN/AAQ-33「狙擊手」先進標定莢艙（Sniper Advanced Targeting Pod）的F-15C。

雖然「軍團莢艙」問世多年，但先前僅出現於測試場合，如2020年與F-15C搭配試射AIM-9X響尾蛇飛彈、2021年8月協助F-15C進行AIM-120先進中程空對空飛彈（AMRAAM）實彈射擊等。

「The Drive」指出，「軍團莢艙」可能已於2020年取得初始作戰能力（IOC），因此至今出現在前線作戰單位也不足為奇。而身為面對中國大陸威脅第一線的嘉手納基地，確實需要新裝備來因應潛在的強大電戰干擾，以及無人機、巡弋飛彈、匿蹤戰機等雷達不易探測與追蹤的目標。

IRST系統是在天空的低溫環境中，被動性地偵測航空機因發動機運作、與空氣摩擦等產生的紅外線訊號，因此不會如雷達發射雷達波一般易遭敵方發覺、不易遭電子干擾，也能瞄準難以用雷達發現的低雷達截面積（RCS）目標，是對抗匿蹤目標時的有力武器。美國海空軍近年持續推進為F-35、F-15、F-16、F/A-18E/F等主力戰機添加IRST功能，以對抗中國大陸與俄羅斯。