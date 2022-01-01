台南好Young跨年演唱會大批歌迷聽得如痴如醉。（洪榮志攝）

台南好Young跨年演唱會12萬歌迷擠爆現場。（市府提供／洪榮志台南傳真）

台南市長黃偉哲、議長郭信良分率市府團隊、議員與現場觀眾一起倒數跨年。（洪榮志攝）

倒數一結束，睽違10年的跨年焰火隨即點亮夜空。（洪榮志攝）

「5、4、3、2、1，新年快樂！」12萬人今天晚間齊聚台南市永華市政中心廣場，一起興高采烈地跨年倒數，隨後施放睽違10年的跨年焰火，總共958發、66秒，象徵「台南66大順」，現場氣氛也為之沸騰。

台南市長黃偉哲率領市府團隊，議長郭信良也偕同多位議員上台，與現場觀眾一起倒數跨年。倒數一結束，66秒的跨年焰火隨即點亮夜空，現場嗨到最高點。

「台南好Young跨年演唱會」今晚在永華市政中心西側廣場舉行，由吳建恆、徐凱希主持，在長達將近6個小時的接力演唱中，由「甜美小公主」張羽靚浪漫開唱後，「五堅情」成員婁峻碩一連帶來＜Colorful＞、＜Feel＞、＜Booyah＞等嗨歌，引來台下歌迷不斷的尖叫聲。

隨後，「金曲歌后」艾怡良以＜寂寞無害＞、＜Forever Young＞、＜我這個人＞等歌曲，讓台下歌迷聽得如癡如醉。街舞團體B.T.O.D、「情歌小天王」周興哲、實力派唱將文慧如、許含光、Karencici、閻奕格、台灣饒舌教父大支、李友廷、今年金曲獎最佳新人獎得主？te壞特、「暴紅嘻哈創作歌手」高爾宣等藝人接棒演出，現場高潮一波接著一波。

跨年倒數前的壓軸表演，由「迷幻歌王」林宥嘉擔綱，這也是他今年獨家的跨年演出，長達半小時的演唱，共帶來〈感同身受〉等7首歌曲，最後再由「全方位天王」炎亞綸壓軸演出〈夜空中最亮的星〉，讓台南的夜晚愈來愈美麗。