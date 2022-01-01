2022年1月9日為台中市第2選區立委補選、台北市第5選區（中正、萬華）立委林昶佐罷免案投票日。前民進黨立委郭正亮分析，外界有看法認為，綠營基本上已經把補選當成總統大選規格在打，綠營現在就是全力操作成政黨對決，提高投票率，不過這樣做一定會影響林昶佐罷免投票率，而林靜儀得到的關愛眼神跟各方資源的支持，是他一身所見最高的候選人，「選單一立委哪有人這樣打的，我從來沒見過這樣的規格啦」。

郭正亮12月31日在《中天新聞》政論節目「正常發揮」表示，事實上，林靜儀是希望藍綠對決的，而林昶佐不希望，而蔡英文選在投票前夕幫林靜儀站台，雖然是設定在林靜儀的場子，但都辦在同一天，林昶佐的場就完全不會被影響嗎？「我覺得不太可能，一定也會被影響」。

郭正亮評估，搞到最後，很有可能罷免林昶佐的案子，投票率也被民進黨這樣操作而拉高，若林靜儀的空軍票沒有超過顏寬恒的陸軍票，那民進黨很可能2人都保不住。如果民進黨在最後關鍵，台北台中2邊都不動，那林靜儀要贏可能就比較難了，但林昶佐反而一定Safe(安全)，換句話說，就是組織動員票動下去，可能2個人都掛，相反地，如果不動，反而還有林昶佐能活下來。

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主持人王又正追問，「那這樣民進黨戰略不就有問題？」郭正亮表示，因為林靜儀算是蔡英文的嫡系，林昶佐不是，所以蔡總統當然首先照顧林靜儀，且事實上，林靜儀得到的關愛眼神跟各方資源的支持，是他一身所見最高的候選人，大家有看過立法院所有立委幫單一候選人造勢嗎？是輪流下去台中幫林靜儀站路口，高嘉瑜連續幾天都下台中，還幫她掃市場，林靜儀反而沒有隨同，高嘉瑜很情義相挺了。

郭正亮續指，且蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌多次幫忙站台，又加上綠媒連打顏寬恒打了2個月，有哪個人有這種待遇？照這種規模，人家還以為顏寬恒在選總統了，「選單一立委哪有人這樣打的，我從來沒見過這樣的規格啦！」

郭正亮強調，這樣的打法，是因為林靜儀在當地沒有陸軍，若完全用陸軍跟顏寬恆硬扛，輸的機率非常大，所以只能硬拉，而這樣的後果，將很有可能傷到林昶佐，因為2人的選情和選區結構是完全不同的。