桃園市長鄭文燦上台倒數。（賴佑維攝）

meet遇見桃園跨年演唱會在桃園市高鐵站前廣場舉辦，桃園市長鄭文燦上台倒數，他說，「希望2021年所有的一切都忘記，希望2022年一切的希望從現在開始。」眾人隨後開始倒數，並在煙火中開始新的一年。

鄭文燦壓軸上場，致詞簡短，「希望2021年所有的一切都忘記，希望2022年一切的希望從現在開始。」隨後由100秒煙火迎接2022年。最後由金曲歌王李玖哲獻唱。