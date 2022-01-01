迎接2022 鄭文燦：一切的希望現在開始 00:162022/01/01 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 meet遇見桃園跨年演唱會在桃園市高鐵站前廣場舉辦，並用100秒煙火迎接新年。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市長鄭文燦上台倒數。（賴佑維攝） meet遇見桃園跨年演唱會在桃園市高鐵站前廣場舉辦，桃園市長鄭文燦上台倒數，他說，「希望2021年所有的一切都忘記，希望2022年一切的希望從現在開始。」眾人隨後開始倒數，並在煙火中開始新的一年。 鄭文燦壓軸上場，致詞簡短，「希望2021年所有的一切都忘記，希望2022年一切的希望從現在開始。」隨後由100秒煙火迎接2022年。最後由金曲歌王李玖哲獻唱。 2022年新南向重點工作前進東南亞醫藥市場 陸砍新能源車補貼 2022年退坡3成 #希望 #2022年 #鄭文燦 #倒數 #2021年 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄跨年晚會估20萬人同嗨 陳其邁：等等倒數一個都不能跑 19:382021/12/31 生活 華為2021年營收估6340億人幣 年減近3成 10:592021/12/31 財經 不同血型的跨年開運秘訣 這類人今晚必看101煙火 13:562021/12/31 運勢 實力派歌手輪番嗨唱 桃園跨年演唱會歌迷嗨爆 20:292021/12/31 娛樂 羅志祥唱跨年激動到幾天睡不好 突曬馬桶照喊：全部沖掉 19:252021/12/31 娛樂 4星座2022年桃花朵朵開 與天菜度過甜蜜時光 06:302021/12/31 運勢 2022年投資擔憂 通膨排第一 04:102021/12/31 全球財經 「2021年不能原諒的不倫戀」排行出爐 日網票選福原愛輕鬆奪冠 12:172021/12/31 娛樂 最完整懶人包／今晚跨年演唱會、煙火秀 全台卡司重點一次看 11:372021/12/31 娛樂 閃耀台中跨年夜 盧秀燕陪倒數 3分鐘煙火迎新年第一刻 19:012021/12/31 生活 錯過等明年！專家曝超簡單「跨年轉運秘法」把財神帶回家 23:022021/12/31 運勢 政治熱門新聞 于北辰臉書聲明退出國民黨 媒體人曝下一步動向 - 政治 論文門將登上美國紐約時報 綠營這群人不忍了 - 政治 「翁達瑞」嗆趙少康自稱侯友宜高中同學 侯友宜回應了 - 政治 余天挺林昶佐竟罵民進黨 郭正亮脫口4字爆選情 - 政治 氣噗噗！現身力挺林昶佐 余天竟邊掃街邊罵民進黨 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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