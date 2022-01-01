花蓮跨年煙火放完後粉絲仍舊沒散去，透過空拍可以看到，人潮擠爆綿延到馬路，全都在等羅志祥。(圖／Vidol TV、三立新聞)

去年遭女友毀滅式爆料，演藝生涯遭重創的「小豬」羅志祥，在花蓮跨年晚會復出，粉絲苦等到12點10分後，終於等到本人上台唱歌，全場尖叫不已，現場空拍圖曝光後，也讓網友嚇壞，直說羅志祥人氣依然很高。

原定於晚間8點半登場的羅志祥，在跨年前幾日突然被移到凌晨12點5分擔任壓軸，許多網友按耐不住，在縣長傅崐萁致詞時，就不斷鼓動要看羅志祥。

隨著煙火放完後，羅志祥終於在12點10分現身，上台後羅志祥並沒有說任何一句話，而是直接以《Trap Game》開唱熱舞，現場粉絲也不斷瘋狂尖叫，相當興奮。

透過現場轉播空拍圖可以看到，即便凌晨12點煙火放完後，現場人潮仍然沒有散去，甚至綿延到馬路上，整個會場擠得水洩不通，主辦單位估計現場將近10萬人，傅崑萁夫妻也特地留在現場觀看羅志祥演唱。

不少鄉民也直呼：「雖然討厭他，但不得不說真的帥」、「氣場跟前面的來賓完全不同」、「亞洲舞王真的實至名歸」、「一看就知道等級跟其他人完全不同」、「他已經連唱5首了，都沒休息，也太猛」。