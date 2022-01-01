天團五月天12月31日晚間在高雄世運主場館舉辦跨年演唱會，驚傳1名工作人員從舞台摔落意外！當時離跨年倒數約只剩半小時，傳出工作人員不慎摔傷，由於五月天跨年演唱會的世運主場館對面就是海軍總醫院，傷者從現場軍校路的D車道就近送往醫院急診，據了解，該名工作人員疑膝蓋受傷，經過緊急處理後並無大礙。