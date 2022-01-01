高雄五月天演唱會驚傳意外 工作人員從舞台摔落膝蓋受傷 00:322022/01/01 中時 石秀華 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 五月天高雄世運演唱會傳意外。(新聞影片截圖/相信音樂提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 天團五月天12月31日晚間在高雄世運主場館舉辦跨年演唱會，驚傳1名工作人員從舞台摔落意外！當時離跨年倒數約只剩半小時，傳出工作人員不慎摔傷，由於五月天跨年演唱會的世運主場館對面就是海軍總醫院，傷者從現場軍校路的D車道就近送往醫院急診，據了解，該名工作人員疑膝蓋受傷，經過緊急處理後並無大礙。 五月天演唱會周六登場 高捷加密班距及延長營運時間服務粉絲 陳美鳳遭工作人員嗆「不高興把我換掉」罕見吐無奈心聲 #工作人員 #五月天演唱會 #摔落 #膝蓋受傷 #世運主場館 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃機工作人員第3劑疫苗開打 首日逾200名員工完成接種 23:292021/12/09 生活 金宣虎消失46天首現身 工作人員PO照意外洩回歸時間點 16:302021/12/05 娛樂 日開打第3劑疫苗 對象為醫療工作人員 11:052021/12/01 國際 補習班等24類工作人員 年底前須打滿兩劑疫苗 04:102021/12/06 財經要聞 田馥甄許願有18歲膝蓋 04:102021/12/18 娛樂新聞 明年元旦起 老師要接種2劑疫苗或快篩陰性才能進校園 09:322021/12/19 生活 桃園防疫旅館爆群聚「已8人確診」 鄭文燦：這物品恐成感染途徑 17:092021/12/16 生活 接種新規定 39場所人員 需打滿兩劑疫苗 14:282021/12/08 生活 桃園防疫旅館住客共乘電梯採檢 挨轟 04:102021/12/30 地方新聞 國家考試工作人員 明年起須完整接種兩劑疫苗 21:392021/12/16 政治 五迷們千萬別錯過 五月天演唱會限定「迷你版螢光棒一卡通」 12:102021/12/24 財經 社會熱門新聞 碩士女留美7年花光父2500萬 回台再啃老租28K高級公寓 - 社會 殺父碩士情侶親密合照曝！ 家屬再出面還原「沒聲請保護令」始末 - 社會 台中弒父碩士女是學霸 閨蜜曝內向乖乖女「這時間點」變了 - 社會 砂石車行少東濱海公路對撞「頭顱破裂」亡 留孕妻獨跨年 - 社會 陸男買春連做20分鐘 48歲應召女「一般人都5分鐘」遭打 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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