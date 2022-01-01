高雄跨年晚會，高雄巿長陳其邁跟群眾一起倒數。（袁庭堯攝）

高雄跨年晚會迎接新年。（袁庭堯攝）

高雄跨年晚會迎接2022，巿長陳其邁與議長曾麗燕以及巿府團隊、巿議員、立委等一同登上蓬萊舞台倒數，陳其邁並引電影《當男人戀愛時》的金句「愛你99」，以高雄愛你99，祝大家新年快樂。

陳其邁說，看到台下有一些好像是熱戀當中，有一些是剛認識的青年朋友，有一些看起來是老夫老妻，讓他想到《當男人戀愛時》這部電影，男女主角在保齡球館，打球打到的一半，所有的燈關掉，電腦的螢幕寫「愛你99」，男主角就唱起了〈愛情你比我想的閣較偉大〉。

所以剛剛約會來到這裡的，就要學電影主角講的「我第一次遇到妳就呷意妳」。假如認識一段時間不敢表白的，就直接講「我愛你」，如果是老夫老妻就講「我愛妳愛到白眉毛」。

陳其邁說，去年3月缺水、5月疫情、8月又水災，但是這樣一路走來，輕軌已經到了美術館即將成圓，高雄車站校正回歸、台積電來高雄投資、半導體的產業聚落、橋科的招商，我們一步一步的往前走。

陳其邁告訴群眾，假如遇到有人講到高雄很尷尬時，就要學電影裡，當有人嫌主角唱歌時，回嗆對方一句「啥款」。

所以這樣一年來，他要很真誠的告訴大家，就誠如《當男人戀愛時》的主題曲〈愛情你比我想的閣較偉大〉，同樣的，這一年來，「高雄你比我想的閣較偉大」。

高雄是我們共同的期待、也是我們共同的未來，所以我們在這裡，要跟大家相約我們一起愛高雄，我們一起以高雄全部的生命，愛高雄愛到白眉毛。就誠如電影主角在唱起這首歌的時候，螢幕寫著「愛你99」，高雄愛你99，祝大家新年快樂。