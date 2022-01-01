新北市長侯友宜（右6）、「遠見‧天下文化事業群」創辦人高希均（右5）、身心靈導師賴佩（左3）霞等9名講者與讀者一起迎新年。（陳慰慈攝）

「遠見‧天下文化事業群」創辦人高希均演說分享以大格局開創新局。（遠見‧天下文化提供）

藝人也是身心靈導師的賴佩霞，帶領大家透過轉念的力量，探究真相與希望。（遠見‧天下文化提供）

「遠見‧天下文化事業群」首創舉辦以「知識」為核心的跨年講座，邀請9位不同領域名人分享開創新局經驗，吸引1400多名讀者前來聆聽。（遠見‧天下文化提供）

「遠見‧天下文化事業群」跨年夜首創舉辦以「知識」為核心的講座，「遠見‧天下文化事業群」創辦人高希均、身心靈導師賴佩霞等9位不同領域的名人，接力開講分享開創新局的經驗及願景，新北市長侯友宜擔任壓軸講者，最後在讀者票選出的2022關鍵字「平安」下，所有講者與現場1400名讀者一起迎接新年2022年。

這場與眾不同的知識跨年饗宴以「造局者」為題，昨晚9時30分在新北市政府多功能集會堂舉辦，邀集「遠見‧天下文化事業群」創辦人高希均、辜嚴倬雲植物保種中心執行長李家維、雲品國際董事長盛治仁、資深媒體人陳鳳馨、身心靈導師賴佩霞、CNFlower創辦人凌宗勇、天使居長照財團法人創辦人王建煊亞東醫院院長邱冠明及侯友宜接力開講。

「遠見‧天下文化事業群」創辦人高希均率先登場開講，他以「造局決定格局、格局決定結局」做為講題，他說，如果你是大格局者、造局者，應當要有勇氣推翻過去傳統社會及做一些以前不敢做的事，並有一笑泯恩仇的氣度。

高希鈞也關切怎麼使台灣跟全世界的社會不要走向兩個極端，認為如有人可以把高、低所得階級的差距縮短，應要得諾貝爾獎。因演說時間只有短短5分鐘，高希均笑言，沒想到他都還沒開始，時間就已經到了，引發台下民眾哄堂大笑。

從藝人轉型為身心靈導師的賴佩霞則分享，曾因計畫出國進修，老公默默丟下一句話：「難道妳不覺得自己不負責嗎？」她一開始氣得感覺頭頂都在冒煙，但知道若此時回話肯定傷人，當下她決定冷靜5分鐘，找出讓自己生氣的源頭，後來她笑了，畢竟「全世界哪有老公不想指控老婆」、「有哪個老婆不想掌控老公？」轉念後她問先生：「是真的覺得我不負責？還是不想我出國那麼久？」讓老公瞬間軟化，不但馬上幫她訂機票，就連課程的交通都安排妥當。

賴佩霞建議，下次當你覺得不開心的時候，問問自己，到底哪句話讓你覺得惱怒，再一一拆解它，強調「轉念並非要讓你把負面轉成正面，只是讓你看清楚事實的真相，看見望與幸福。」

壓軸的侯友宜則說，2022年除有疫情威脅外，還有選舉，台灣選舉很奇怪，就是對立衝突，不要忘了，彩虹之美正因有多元的顏色，台灣的上空沒有什麼顏色，只有彩虹的顏色，台灣之美是因為顏色繽紛，中華民國能夠齊心齊力往前走，是因為多元顏色共融，才能欣欣向榮，面對2022這一局，造局的人要為國家、為人民努力做事，用包容、尊重、體諒看待每個人，大家就能共榮，用彩色繽紛迎向欣欣向榮的中華民國，造就台灣這塊土地人民的幸福。