去年遭女友周揚青毀滅式爆料而退隱娛樂圈，神隱數月的「小豬」羅志祥，在花蓮跨年晚會復出，現場擠爆10萬粉絲，就連線上直播也一度衝破12萬人觀看，不過羅志祥全程並未受訪說話，僅在對主持人說聲「謝謝」後，就離開會場。

原定於晚間8點半登場的羅志祥，在跨年前幾日突然被移到凌晨12點5分擔任壓軸，最終羅志祥在12點10分現身，上台後羅志祥並沒有說任何一句話，直接以《Trap Game》開唱熱舞，連續20分鐘的nonstop演唱也讓現場氣氛嗨到最高點。

不過扣除在唱歌中與粉絲互動，以及高喊「花蓮，我回來了」，羅志祥從頭到尾都沒有受訪說話，最終結尾將離去時，羅志祥也依舊沒有公開發言，而是跟主持人說謝謝後，隨即離開。

對於花蓮縣府邀請羅志祥跨年，雖然外界雜音不斷，網路也多所批評，但看到羅志祥誠意十足的演出後，立刻洗版各大平台，PTT更是瞬間出現近百篇羅志祥文，不少人直呼「完蛋，我要轉粉了」、「42歲連跳20幾分鐘沒停過真的很猛」、「那三個90度的鞠躬真的有誠意」、「」、「亞洲舞王真的實至名歸」。