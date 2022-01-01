歐洲股市今天在2021年最後交易日收黑，但全年走勢強勁，儘管COVID-19（2019冠狀病毒疾病）導致各國延續限制措施，但全球經濟持續復甦。
英國股市今天交易時間縮短，FTSE 100指數下跌18.47點或0.25%，收在7384.54點，2021年累計漲逾14%。
法國股市CAC 40指數下跌20.20點或0.28%，收在7153.03點，2021年累計漲幅將近29%，為20多年來最佳年線走勢。
德國股市今天休市，2021年累計上漲將近16%。（譯者：徐睿承）1110101
歐洲股市今天在2021年最後交易日收黑，但全年走勢強勁，儘管COVID-19（2019冠狀病毒疾病）導致各國延續限制措施，但全球經濟持續復甦。
英國股市今天交易時間縮短，FTSE 100指數下跌18.47點或0.25%，收在7384.54點，2021年累計漲逾14%。
法國股市CAC 40指數下跌20.20點或0.28%，收在7153.03點，2021年累計漲幅將近29%，為20多年來最佳年線走勢。
德國股市今天休市，2021年累計上漲將近16%。（譯者：徐睿承）1110101
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