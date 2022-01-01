自跨年晚會離場的人潮雖不斷湧入捷運站，但旅客通行的動線順暢，走走停停的時間不長。（黃婉婷攝）

台北捷運公司為疏散人潮，不會讓旅客源源不絕進入會場，將等到列車將部分旅客載運出去後，才會放下一波民眾靠卡進站。（黃婉婷攝）

台北市跨年晚會稍早結束，昨下午3時開放進場後，陸續有民眾魚貫進場，截至凌晨0點，管制區內總人數已達5.3萬人，較去年成長許多，因周邊擴大封路行交通管制，民眾離場時相當順利；市府周邊4個重點車站，累積運量比去年上升3.7萬，但疏運狀況良好，旅客進站後約等2班即可上車。

2022北市跨年晚會沒有像2021跨年採人數限制，第一批進場民眾在排隊時已事先掃描實聯制，因此進場過程大致順利，但有民眾未將悠遊卡綁定台北通，反而卡關，引發民眾抱怨。今年疫情狀況和緩許多，現場並無發燒者進入會場，也未發現違反防疫規定的民眾。

台北市政府觀光傳播局統計，昨19時開唱時，入場人數約為1萬5375人，相較去年同期的4400人多出許多；截至今日0時，管制區有近5.3萬人入場，完全超過2021跨年總人數約3.8萬人，加上市府外圍、信義商圈等待煙火及觀賞晚會節目民眾預估至少超過11萬人。

根據台北捷運公司統計，截至今日0時，全線總運量約176.5萬人次，相較11、12月的周六（假日），平均運量增加8.2萬，但相比去年的239.3萬，還是大減62.8萬，北市府周邊4站包括市政府、國父紀念館、台北101／世貿及象山，運量則約24.2萬人次，較去年上升3.7萬。

對此，台北捷運公司表示，去年跨年為上班日，會出現上下班人潮，今年則是連假，因此有部分人數要扣掉，兩者沒辦法比較，所以才會用11、12月周六假日的平均來比，才能看出真正的數據，若拿去年來比會無法真實呈現，目前營運狀況正常。

記者實際前往市府捷運站觀察，自跨年晚會離場的人潮雖不斷湧入捷運站，但旅客通行的動線順暢，走走停停的時間不長，沒有像疫情前壅塞，且北捷多自南港站調度空車，接送往頂埔方向的旅客，入站後平均只要等2班即可上車，往南港展覽館的旅客則較少，幾乎能隨等隨上車。