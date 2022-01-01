台北101煙火大秀 祝福大家新年快樂 迎向美好未來 04:172022/01/01 中時 鄧博仁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北101跨年煙火大秀，這次主題為「迎向美好未來」。（鄧博仁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北101跨年煙火大秀，這次主題為「迎向美好未來」。（鄧博仁） 台北101跨年煙火大秀，這次主題為「迎向美好未來」。（鄧博仁） 台北101跨年煙火大秀，這次主題為「迎向美好未來」。（鄧博仁） 台北溫度越晚越低，但仍抵擋不住民眾前往台北101參加跨年的熱情，煙火點燃了民眾的熱情，一波波不同煙火的感受，民眾驚喜連連。台北101跨年煙火大秀，這次主題為「迎向美好未來」，總時長360秒，整合煙火、動畫、音樂、燈光，共1.6萬發煙火。透過代表希望與光明的煙火，向全球傳達關懷世界、擁抱幸福，期待疫情陰霾早日散去，一起迎向2022美好未來。 全台首見跨河煙火 照亮淡水河畔萬人嗨翻 閃耀台中跨年夜 不少民眾不畏寒風搶先欣賞歌手彩排 #煙火 #好未來 #民眾 #大秀 #向美 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 閃耀台中跨年夜 盧秀燕陪倒數 3分鐘煙火迎新年第一刻 19:012021/12/31 生活 竹縣跨年晚會憑發票可換摸彩券 楊文科提醒民眾要注意保暖 17:532021/12/31 生活 長達888秒！義大世界跨年煙火 逾2萬人上山等候 21:442021/12/31 生活 最完整懶人包／今晚跨年演唱會、煙火秀 全台卡司重點一次看 11:372021/12/31 娛樂 圖輯》台北101跨年煙火秀 360秒1.6萬發迎接2022美圖一次看 23:002021/12/31 生活 台北跨年晚會人潮回流 已累計3.8萬人次入場 20:182021/12/31 生活 兆豐保險＋地震保險基金 寒冬捐熱血 04:102021/12/31 專題周報 新北淡江大橋跨河煙火 下午4時起車流管制 12:122021/12/31 生活 合歡山全國海拔最高跨年晚會 一早湧入民眾卡位 11:052021/12/31 生活 台中跨年晚會湧入10萬人 新聞局長也上陣為民噴酒精 20:402021/12/31 生活 元旦假期 義大世界推「第二人只要22元」搶客 11:452021/12/31 生活 生活熱門新聞 印度神童「2022年將迎大災難」 這2月份最戲劇化 - 生活 上百名胸痛病患擠爆門診 醫：90％都打這款疫苗 - 生活 躺在家裡看2022元旦曙光！天文館公布各地日出時間 直播線上看 - 生活 圖輯》台北101跨年煙火秀 360秒1.6萬發迎接2022美圖一次看 - 生活 醫爆百人打BNT後胸痛就醫 指揮中心回應了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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