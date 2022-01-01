台北101跨年煙火大秀，這次主題為「迎向美好未來」。（鄧博仁）
台北101跨年煙火大秀，這次主題為「迎向美好未來」。（鄧博仁）
台北101跨年煙火大秀，這次主題為「迎向美好未來」。（鄧博仁）
台北101跨年煙火大秀，這次主題為「迎向美好未來」。（鄧博仁）
台北101跨年煙火大秀，這次主題為「迎向美好未來」。（鄧博仁）
台北101跨年煙火大秀，這次主題為「迎向美好未來」。（鄧博仁）

台北溫度越晚越低，但仍抵擋不住民眾前往台北101參加跨年的熱情，煙火點燃了民眾的熱情，一波波不同煙火的感受，民眾驚喜連連。台北101跨年煙火大秀，這次主題為「迎向美好未來」，總時長360秒，整合煙火、動畫、音樂、燈光，共1.6萬發煙火。透過代表希望與光明的煙火，向全球傳達關懷世界、擁抱幸福，期待疫情陰霾早日散去，一起迎向2022美好未來。

全台首見跨河煙火 照亮淡水河畔萬人嗨翻
閃耀台中跨年夜 不少民眾不畏寒風搶先欣賞歌手彩排
#煙火 #好未來 #民眾 #大秀 #向美