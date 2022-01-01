有「新北學姊」之稱的新北市政府副發言人蔡畹鎣可能投入新店市議員選戰。（擷取自蔡畹鎣）

外傳新北市政府副發言人呂家愷、蔡畹鎣近日已加入國民黨，2022年第一天，又不約而同在臉書貼文喊話：「我準備好了，讓新北市變得更好，被解讀2人已做好參選市議員的準備，對此，呂、蔡皆回應：「現階段還是以市政工作為主」。

呂家愷今晨在臉書貼文：「2022，我準備好了。過去一年謝謝大家，我們一起守住疫情。過去一年謝謝大家，給予家愷指導與勉勵。新的一年，我們一起守護這個難得的正常生活。新的一年，我們一起讓新北市成為更偉大的城市。」

有「新北學姊」之稱的蔡畹鎣也在臉書貼文說，「新的一年，我準備好了！」、「

2021對我來說有點像在作夢，而有些夢正準備要開始。新的一年，一定有更多挑戰在等著我們」、「在新的一年做自己喜歡的事」、「新北市一定會愈來愈好的！」

2人的臉書內容都透露著將投身選戰，對此，呂家愷說，2022年是否會轉換崗位都是未知數，但還是會找時間和太太做進一步討論，現階段還是以市政工作為主；蔡畹鎣則表示，離選舉還有一段時間，目前以市政為優先，但不論未來在哪個職務，都會盡力把工作做好，讓新北市愈來愈好。

據悉，身為鶯歌知名陶瓷公司「臺華窯」二代的呂家愷，將參選土樹三鶯區市議員；蔡畹鎣則可能挑戰新店選區；另名新北市政府副發言人戴湘儀則可能投身新莊或板橋區，「侯家軍」於新年伊始已正式備戰，為新北市長侯友宜的連任布局。