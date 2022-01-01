《正常發揮》

台中第二選區立委補選、林昶佐罷免案皆於明年1月9日舉行投票，針對民進黨大陣仗拚補選，前民進黨立委郭正亮覺得，民進黨之所以對補選下重本，總統蔡英文可能可能想得很遠，她會認為，2022年地方選舉如果輸了，就跛腳了，2023年就不一定能控盤；他分析認為，2024她還是不希望副總統賴清德去選，唯有控盤才有機會換另一個人上來。

郭正亮31日在中天政論節目《正常發揮》中指出，民進黨在台中補選以選總統這種規格去輔選，甚至在沒有陸軍的情況下還硬拉選情，搞不好會激起國民黨最後一個禮拜到中正萬華區搞藍綠對決。

主持人王又正表示，對蔡總統或對民進黨來說，可能會先保林靜儀。郭正亮接著表示，當然親疏遠近很不一樣，這也是事實，因為真的沒看過這個高度、資源在支持一個補選候選人；目前民進黨有無這一席都過半，如果不是總統親自下令，怎麼可能挺到這種程度。

郭正亮表示，蔡英文可能想得很遠，她也許認為，如果補選、林昶佐罷免案都贏了，2022才有翻盤的空間，也等於是國民黨連三輸。她就是要連三贏，不然沒有理由對補選下重本。

郭正亮覺得，蔡英文可能認為2022年地方選舉如果輸了，就跛腳了，2023年就不一定能控盤，可是她想控盤，因為她還是不希望副總統賴清德選，控盤，才有機會換另一個人上來。

王又正補充說，既然非贏不可，林靜儀又是自己人，當然是全力催下去，催下去的結果，就算林靜儀贏了、林昶佐被罷掉，蔡總統也沒輸啊。郭正亮接著表示，民進黨還算是小贏，而且林昶佐若被罷免，接下來的補選，民進黨也不一定會輸，比如派民進黨台北市議員王世堅去選。