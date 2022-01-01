美國國寶喜劇演員貝蒂懷特過世 最後的「黃金女郎」享耆壽99歲 05:342022/01/01 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「黃金女郎」主角貝蒂懷特過世。（路透社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國媒體今天報導，深獲電視觀眾喜愛逾70載的女演員貝蒂懷特（Betty White）過世，享耆壽99歲。 法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，貝蒂懷特曾主演「黃金女郎」（The Golden Girls）和「瑪麗泰勒摩爾秀」（The Mary Tyler Moore Show）等喜劇。 娛樂新聞網站TMZ引述執法消息來源表示，貝蒂懷特今天在家中過世。（譯者：徐睿承）1110101 海豹隊反恐小組首任指揮官 「惡棍勇士」馬辛科過世 雲林黃金蝙蝠館走過12年 增設英文網頁接軌國際 #貝蒂 #懷特 #過世 #黃金 #享耆壽 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 21歲正妹網紅酒駕癱瘓 死前曝「前男友驚人內幕」網嚇傻 13:092021/12/30 娛樂 彰化喬友大樓都更 逾半57人遞意願書 04:102021/12/30 地方新聞 黃金博物館活化舊宿舍 結合地景藝術成新秘境 16:422021/12/27 寶島 七成民眾受惠 遺產稅額試算 2022年啟用 04:102021/12/21 金融．稅務 新房剛交屋 她開門見眼前景象崩潰：買到「黃金屋」 09:382021/12/28 社會 對抗新冠肺炎 懷特黃耆多醣研究 登醫學期刊 04:102021/12/22 產業特刊 保留黃春明構思 宜蘭紅磚屋重新出發 04:102021/12/19 地方新聞 設計龐畢度中心與桃機三航廈 建築大師羅傑斯過世 19:212021/12/19 國際 富品建設開都更危老快車 關渡黃金城重獲新生 04:102021/12/30 投資理財 黃金店面掛滿求售廣告 德國記者超好奇求解！內行曝背後真相 09:212021/12/24 財經 玉山黃金種子計畫 高屏打造玉山圖書館 04:102021/12/31 投資理財 娛樂熱門新聞 娛樂A咖》戈偉如55歲無P真面目曝光 笑認：真的要美肌 - 娛樂 23歲最美謀女郎入圍影后遭轟 網挖她黑歷史：看見就想吐 - 娛樂 代言張庭微商全出事 3大咖藝人演藝事業毀 - 娛樂 昔上空床戰梁朝偉傳惹怒劉嘉玲 她息影多年51歲近況曝光 - 娛樂 「黃金女郎」主角貝蒂懷特過世 享耆壽99歲 - 娛樂 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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