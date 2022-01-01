美國媒體今天報導，深獲電視觀眾喜愛逾70載的女演員貝蒂懷特（Betty White）過世，享耆壽99歲。

法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，貝蒂懷特曾主演「黃金女郎」（The Golden Girls）和「瑪麗泰勒摩爾秀」（The Mary Tyler Moore Show）等喜劇。

娛樂新聞網站TMZ引述執法消息來源表示，貝蒂懷特今天在家中過世。（譯者：徐睿承）1110101