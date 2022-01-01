2021年最後交易日 美股收跌59點 06:522022/01/01 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 2021年最後交易日 美股收跌59點。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股今天在2021年最後交易日收跌，年線走勢強勁，儘管疫情未解，但主要指數頻創歷史新高紀錄。 道瓊工業指數終場下跌59.78點，或0.16%，收在36338.30點。 標準普爾500指數下跌12.55點，或0.26%，收在4766.18點。 以科技股為主的那斯達克指數下跌96.59點，或0.61%，收在15644.97點。 費城半導體指數下跌5.877點，或0.15%，收在3946.165點。（譯者：徐睿承）1110101 2021年股票基金 台股最風光 全球前十大富豪 2021年身家激增逾4000億美元 #收在 #2021年 #最後交易日 #美股 #收跌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2021年台股基金五強出列 新光、統一投信大贏家 15:392021/12/31 財經 美高收突圍 稱冠全球債券基金 04:102021/12/31 投資理財 台股牛市大漲3486點 新台幣25年新高 04:102021/12/31 焦點要聞 2021年全球股票總市值增加約18兆美元 19:202021/12/31 財經 恒指收盤漲285點 港股2021年跌14％ 13:002021/12/31 財經 全球前10大富豪2021年總財富 增逾4000億美元 19:192021/12/31 國際 美股中概股大反彈 創2008年來最大漲幅 10:592021/12/31 財經 2022年投資擔憂 通膨排第一 04:102021/12/31 全球財經 綠色放款加速衝 2021年前11月破1.38兆元 15:102021/12/31 財經 2021年南韓物價通膨創10年最高 18:002021/12/31 財經 25年來最猛！ 新台幣今年強升2.95％ 04:102021/12/31 財經要聞 國際熱門新聞 最後的「黃金女郎」貝蒂懷特過世 享耆壽99歲 身前親曝長壽2大秘訣 - 國際 不是運動和飲食！107歲阿嬤曝長壽秘密 - 國際 船上極樂趴 爽完棄屍河中 北韓土豪殺害30名正妹惡行曝光 - 國際 常忘東忘西？哈佛專家曝每天必吃5食物增強腦力 - 國際 受夠物價飛漲？CNN點名3大食品2022繼續漲 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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