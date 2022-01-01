美股今天在2021年最後交易日收跌，年線走勢強勁，儘管疫情未解，但主要指數頻創歷史新高紀錄。

道瓊工業指數終場下跌59.78點，或0.16%，收在36338.30點。

標準普爾500指數下跌12.55點，或0.26%，收在4766.18點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌96.59點，或0.61%，收在15644.97點。

費城半導體指數下跌5.877點，或0.15%，收在3946.165點。（譯者：徐睿承）1110101